У центрі Москви після "коктейлю Молотова" ледь не згорів автозак поліції (фото)

Мотиви нападника поки не з'ясували

У понеділок, 2 травня, в самому центрі Москви (РФ) чоловік кинув "коктейль Молотова" у поліцейський автозак, який був там припаркований. Пізніше активіста вдалося затримати, однак його мотиви й досі невідомі.

Як передає Telegram-канал Baza, все сталося неподалік пам'ятника Карла Маркса на площі Революції — там завжди стоять кілька автобусів поліції. Чоловік кинув пляшку із запалювальною сумішшю у напрямку автобусів, вона влучила в один з них і автозак загорівся.

Судячи з кадрів з місця подій, на транспортному засобі почав горіти бік передньої частини. Один зі свідків інциденту повідомив, що автобус "горів кілька хвилин", а потім його загасили.

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У центрі Москви в автозак поліції кинули пляшку із запальною сумішшю

Пізніше стало відомо, що чоловіка, який кинув "коктейль Молотова" в автозак, затримали. За неперевіреною інформацією, метателем "коктейлю Молотова" виявився 45-річний уродженець Москви Віталій Кольцов. Мотиви нападника невідомі.

Автозак поліціянтів у Москві міг підпалити Віталій Кольцов

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у самому центрі Москви 40-річного чоловіка затримали за те, що він був взутим у кросівки синьо-жовтого кольору. Правоохоронці назвали взуття "засобом агітації" та виписали на власника штраф у розмірі 10 тисяч рублів (близько 3500 гривень).