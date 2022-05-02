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У центрі Москви після "коктейлю Молотова" ледь не згорів автозак поліції (фото)

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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"Коктейль Молотова" ледь не спалив автозак у Москві Новина оновлена 02 травня 2022, 22:11
"Коктейль Молотова" ледь не спалив автозак у Москві

Мотиви нападника поки не з'ясували

У понеділок, 2 травня, в самому центрі Москви (РФ) чоловік кинув "коктейль Молотова" у поліцейський автозак, який був там припаркований. Пізніше активіста вдалося затримати, однак його мотиви й досі невідомі.

Як передає Telegram-канал Baza, все сталося неподалік пам'ятника Карла Маркса на площі Революції — там завжди стоять кілька автобусів поліції. Чоловік кинув пляшку із запалювальною сумішшю у напрямку автобусів, вона влучила в один з них і автозак загорівся.

Судячи з кадрів з місця подій, на транспортному засобі почав горіти бік передньої частини. Один зі свідків інциденту повідомив, що автобус "горів кілька хвилин", а потім його загасили.

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У центрі Москви в автозак поліції кинули пляшку із запальною сумішшю
У центрі Москви в автозак поліції кинули пляшку із запальною сумішшю

Пізніше стало відомо, що чоловіка, який кинув "коктейль Молотова" в автозак, затримали. За неперевіреною інформацією, метателем "коктейлю Молотова" виявився 45-річний уродженець Москви Віталій Кольцов. Мотиви нападника невідомі.

Автозак поліціянтів у Москві міг підпалити Віталій Кольцов
Автозак поліціянтів у Москві міг підпалити Віталій Кольцов

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у самому центрі Москви 40-річного чоловіка затримали за те, що він був взутим у кросівки синьо-жовтого кольору. Правоохоронці назвали взуття "засобом агітації" та виписали на власника штраф у розмірі 10 тисяч рублів (близько 3500 гривень).

Теги:
#Пожежа #Москва #Росія #Коктейль Молотова #Автозак
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