Укр

Не хотят в армию: в россии неизвестные сожгли военкомат

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Коктейль Молотова Новость обновлена 18 апреля 2022, 20:49
Коктейль Молотова

В здании не оказалось сигнализации и систем видеонаблюдения

В российской республике Мордовия неизвестные забросали военкомат бутылками с зажигательной смесью и уничтожили там данные о призывниках.

Об этом информируют росСМИ.

Отмечается, что военкомат находится в поселке Зубова Поляна, что неподалеку от Саранска. Сторож здания в ночь с 17 на 18 апреля ощутил запах гари и выбежал наружу, после чего увидел, что первый и второй этажи здания объяты огнем.

В целом пожар раскинулся на площади около 40 квадратных метров, в основном были повреждены помещения, где хранилась информация о призывниках, один из кабинетов выгорел полностью, также были уничтожены несколько компьютеров.

После осмотра места происшествия обнаружили четыре бутылки с зажигательной смесью, однако кто стоял за поджогом так и осталось неизвестным. Нападавшие не оставили никаких следов, а само здание военкомата оказалось не оснащенным сигнализацией и средствами видеонаблюдения.

Российские следком уже открыл производство по статье об умышленном повреждении имущества, подозреваемых ищут.

Как сообщалось ранее, оккупанты, которые вторглись в Украину испытывают проблемы с боевым духом, о чем свидетельствуют многочисленные перехваты разговоров. Кроме того, некоторые жители россии уже начали подозревать, что на войне дела идут не настолько хорошо, как об этом говорит пропаганда.

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#Россия #Саранск
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