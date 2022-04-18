Не хотят в армию: в россии неизвестные сожгли военкомат
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В здании не оказалось сигнализации и систем видеонаблюдения
В российской республике Мордовия неизвестные забросали военкомат бутылками с зажигательной смесью и уничтожили там данные о призывниках.
Об этом информируют росСМИ.
Отмечается, что военкомат находится в поселке Зубова Поляна, что неподалеку от Саранска. Сторож здания в ночь с 17 на 18 апреля ощутил запах гари и выбежал наружу, после чего увидел, что первый и второй этажи здания объяты огнем.
В целом пожар раскинулся на площади около 40 квадратных метров, в основном были повреждены помещения, где хранилась информация о призывниках, один из кабинетов выгорел полностью, также были уничтожены несколько компьютеров.
После осмотра места происшествия обнаружили четыре бутылки с зажигательной смесью, однако кто стоял за поджогом так и осталось неизвестным. Нападавшие не оставили никаких следов, а само здание военкомата оказалось не оснащенным сигнализацией и средствами видеонаблюдения.
Российские следком уже открыл производство по статье об умышленном повреждении имущества, подозреваемых ищут.
Как сообщалось ранее, оккупанты, которые вторглись в Украину испытывают проблемы с боевым духом, о чем свидетельствуют многочисленные перехваты разговоров. Кроме того, некоторые жители россии уже начали подозревать, что на войне дела идут не настолько хорошо, как об этом говорит пропаганда.
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