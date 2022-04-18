Жена оккупанта мечтает, чтобы его ранили, и уже считает деньги - перехват разговора

Оккупанты только и ждут того, чтобы их ранили, в надежде получить компенсацию от государства

В то время как путин уже 54-й день мечтает захватить Украину за 3 дня жены российских оккупантов только и ждут того, чтобы их мужей ранили, чтобы поскорей получить компенсацию от государства.

Об этом свидетельствуют разговоры российских оккупантов, перехваченные СБУ.

Почему россии не выиграть войну против Украины?

"Осколок в ногу, два месяца промучался, у тебя достали, зашили, оклемались. Даже если в руку, ну ничего страшного… Даже если прихрамываешь, зато три миллиона…" – говорит россиянин жене.

Она не скрывает своей радости от такой перспективы разбогатеть. И "будущие миллионеры" уже знают, как потратят деньги. Судя по разговору, на это уходит буквально несколько дней.

"Покупаю себе машину, тебе покупаем! Как ты хотела, на автомате какую-нибудь. Мы сразу тебе и мне купим права, едем в бутик какой-нибудь, одеваемся там тысяч на 500, и уходим в конкретный отрыв", – фантазирует оккупант.

Напомним, что потери оккупантов в войне против Украины превысили 27 тысяч человек. Так считает экс-глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков. Он также отметил, что если погибшими считать 27-28 тысяч российских военных, то количество раненых примерно в два или три раза больше.