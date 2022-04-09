"У Юли уже мужа убили, у Кристины": мать оккупанта умоляет его сложить оружие (аудио)

Некоторые россияне начали подозревать, что на войне в Украине не все так гладко, как им сообщает власть

Украинские спецслужбы перехватили очередной разговор российского захватчика с родными. В этот раз им "попалась" переживающая мать, которая уговаривает своего сына сложить оружие перед главнокомандующим и уволиться, чтобы не пополнить список "смертников" в войне россии с Украиной.

Аудио разговора пресс-служба СБУ опубликовала в Telegram-канале 9 апреля.

Почему россии не победить Украину в войне?

На записи четко слышны обеспокоенный тон женщины, которая заявляет парню, что "уже обо всем договорилась". Как становится понятно из разговора дальше, она общалась с кем-то из руководства (очевидно, с помощью взяток) и получила "разрешение" на то, чтобы сын сложил оружие.

"Ты сложишь оружие, приезжаешь домой, проходишь в два дня медкомиссию и все, увольняешься без права восстановления обратно", — объясняет она сыну план действий.

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Когда же солдат, служащий 36-й отдельной мотострелковой бригады рф, пытается убедить ее в том, что у него все нормально и их скоро выведут из территории Украины, она тут же его перебивает.

"Не будут вас выводить! Сейчас будете обратно сюда заходить! … Это все еще не скоро прекратится, вывозят технику, везут народ туда, — рассказывает женщина. — Кто погибший, заменяют вот этими остатками!"

Также она подчеркивает, что среди знакомых сейчас очень много тех, кто успел похоронить родственников — мужей, братьев и т.п. В списке "вдов" она перечисляет неизвестных Кристину, Юлию и других.

Подействовали ли уговоры матери на оккупанту, неизвестно. Однако, судя по всему, эту беседу вел один из российских захватчиков, которые зверствовали под Киевом.

Интересно, что не все российские военные настолько уверены в своих силах. Некоторые, наоборот, сами просятся домой, потому что действительно перепуганы тем отпором, которые получили от ВСУ.

Также мы рассказывали о том, как вражеского солдата "подначивают" на убийство мирных украинцев его же родственники. Наибольшим цинизмом является то, что такие "распоряжения" солдату отдает младшая сестра.