"Е**л я все эти медали!" Оккупанты просятся домой в страхе перед ВСУ (перехват)
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Российские солдаты так хотят вырваться с войны в Украине, что отказываются от путинских наград.
Солдаты российской армии, которая несет значительные потери в войне против Украины, не хотят воевать и отказываются от наград и медалей.
Им не нужны награды ветерана спецоперации, которые недавно придумал путин, но очень хочется сохранить собственные жизни.
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Об этом свидетельствует очередной перехваченный разговор оккупанта со своим другом, опубликованный Службой безопасности Украины.
Спецслужащие указывают, что оккупантам не нужны награды "ветерана спецоперации", которые недавно придумал путин. В то же время они хотят сохранить собственные жизни.
"Ветеран? Еб*л я все эти медали! Нам здесь медалей наобещали… "Вы каждый получите медаль, и за это еще деньги". А я говорю: "Идите вы все нах*й! Везите меня домой! Мне нах* нужны ваши медали", — сказал солдат рф.
По словам одного из солдат, он устал от жизни "в подземелье", потому что под давлением украинских защитников оккупанты вынуждены прятаться в укрытиях: "Я приеду — могу на кладбище работать. Живу 2 метра под землей".
Он уже не может слышать звуков взрывов: "Я на каждый шорох реагирую! Что-то пролетает — сразу прячусь. На Новый год-никаких салютов! Я любого шороха боюсь!"
"Единственное, чего он ждет сейчас — мирное соглашение между Украиной и рф", — добавили в СБУ.
Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!
Отметим, что общие боевые потери противника по состоянию на 4 апреля составили 18300 человек. Российские войска продолжают войну и готовят очередную наступательную операцию на востоке Украины.
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