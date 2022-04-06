"Побыстрей убивай всех украинцев": перехват разговора оккупанта с родными в рф

Оккупанты гордятся убийствами мирных украинцев

Российские школьники просят оккупантов "побыстрее убить всех украинцев". Такие письма пишут родные из рф солдатам российской армии.

Об этом свидетельствуют разговоры российских оккупантов, перехваченные СБУ.

Почему россии не выиграть войну против Украины?

"Какие письма пишут украинские дети нашим воинам? Благодарят за защиту, желают сил и здоровья, верят в победу и мир. А чего хотят русские школьники? Смерти для украинцев. "Прошу тебя: побыстрее убивай всех украинцев и приезжай домой", – так пишет сестра своему брату-оккупанту. А тот, смеясь, хвастается этим в телефонном разговоре с родственницей, ласково называя ее "крысообразная", — говорится в расшифровке СБУ разговора оккупантов.

"Правильно ребенок все по факту сказал. Пошли они на хер эти люди", – поддакивает оккупанту-убийце собеседница.

"Каждый новый разговор оккупантов, перехваченный СБУ, лишь укрепляет мнение: после нашей победы единственная возможная форма общения с российским народом – через закрытую границу, не подпуская соседей ближе, чем на расстояние выстрела", — подчеркивают в СБУ.

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