Не хочуть до армії: у росії невідомі спалили військкомат

В будівлі не було сигналізації та систем відеоспостереження

У російській республіці Мордовія невідомі закидали військкомат пляшками із запалювальною сумішшю та знищили там дані про призовників.

Про це інформують росЗМІ.

Зазначається, що військкомат знаходиться у селищі Зубова Поляна, що неподалік Саранська. Сторож будівлі в ніч з 17 на 18 квітня відчув запах гару і вибіг назовні, після чого побачив, що перший та другий поверхи будівлі охоплені вогнем.

Загалом пожежа розкинулася на площі близько 40 квадратних метрів, в основному було пошкоджено приміщення, де зберігалася інформація про призовників, один з кабінетів вигорів повністю, також було знищено кілька комп’ютерів.

Після огляду місця події виявили чотири пляшки із запалювальною сумішшю, проте хтось стояв за підпалом так і залишився невідомим. Нападники не залишили жодних слідів, а сама будівля військкомату виявилася не оснащеною сигналізацією та засобами відеоспостереження.

Російський слідком уже відкрив провадження за статтею про умисне пошкодження майна, підозрюваних шукають.

Як повідомлялося раніше, окупанти, які вторглися в Україну, мають проблеми з бойовим духом, про що свідчать численні перехоплення розмов. Крім того, деякі росіяни вже почали підозрювати, що на війні справи йдуть не настільки добре, як про це говорить пропаганда.