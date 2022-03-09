В россии сожгли военкомат, чтобы призывников не отправили на войну в Украину (видео)
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Поджигатель рассказал, что он не хочет увидеть своих одноклассников в плену или списках погибших
В одном из городов Московской области неизвестный устроил пожар в здании районного военкомата для того, чтобы уничтожить архивы со сведениями о резервистах-призывниках, которых принудительно могут отправить воевать в Украину.
Указанная информация и видеоподтверждение были размещены на Ютуб-канале "Баста".
В публикации под видео отмечается, что инцидент произошел в Луховице Московской области. Там же сторонник антипутинского режима зарисовал краской входные ворота в военкомат и написал: "Я не пойду убивать братьев".
Предварительно также известно, что пожар возник из-за коктейля Молотова, который мужчина забросил в окно админздания.
По словам самого фигуранта, таким образом, он пытался уничтожить архивные данные резервистов, которых могли отправить на войну в Украину.
"Надеюсь, что не увижу своих одноклассников в плену или списках погибших", — добавил он.
Ранее "Телеграф" сообщал, как российские захватчики обстреляли Запорожскую АЭС в Энергодаре, в результате чего там возник мощный пожар.
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