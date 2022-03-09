Укр

В россии сожгли военкомат, чтобы призывников не отправили на войну в Украину (видео)

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
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В россии устроили поджог одного из районных военкоматов Новость обновлена 09 марта 2022, 16:59
В россии устроили поджог одного из районных военкоматов

Поджигатель рассказал, что он не хочет увидеть своих одноклассников в плену или списках погибших

В одном из городов Московской области неизвестный устроил пожар в здании районного военкомата для того, чтобы уничтожить архивы со сведениями о резервистах-призывниках, которых принудительно могут отправить воевать в Украину.

Указанная информация и видеоподтверждение были размещены на Ютуб-канале "Баста".

В публикации под видео отмечается, что инцидент произошел в Луховице Московской области. Там же сторонник антипутинского режима зарисовал краской входные ворота в военкомат и написал: "Я не пойду убивать братьев".

Предварительно также известно, что пожар возник из-за коктейля Молотова, который мужчина забросил в окно админздания.

По словам самого фигуранта, таким образом, он пытался уничтожить архивные данные резервистов, которых могли отправить на войну в Украину.

"Надеюсь, что не увижу своих одноклассников в плену или списках погибших", — добавил он.

Пожар в русском военкомате

Ранее "Телеграф" сообщал, как российские захватчики обстреляли Запорожскую АЭС в Энергодаре, в результате чего там возник мощный пожар.

Теги:
#Пожар #Россия #Поджог #Военкомат
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