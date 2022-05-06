В россии еще один военкомат сожгли коктейлями Молотова: зрелищное видео

Неизвестные парни решили по-своему "разделаться" с необходимостью идти на службу

Российские граждане вновь устраивают специальные поджоги военкоматов, чтобы их не призвали. Не прошло и месяца с прошлой диверсии, как к "горящему флешмобу" присоединился и город Нижневартовск, что находится в Харнты-Мансийском автономном округе рф.

Видео поджога опубликовало издание "Грани.Ру", передает "Телеграф".

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Военкомат в Нижневартовске, по иронии судьбы, расположен на улице Мира.

Военкомат в Нижневартовске

Как видно на записи, сразу разбить окно у поджигателей не получилось, однако по итогу здание все же вспыхнуло. Неизвестные метнули не менее семи "коктейлей Молотова" внутрь военкомата, надеясь, что это принесет значительный ущерб армейскому заведению.

Впрочем, местные спасатели весьма быстро ликвидировали возгорание несмотря на наличие горючей смеси внутри.

Следует добавить, что один неиспользованный "коктейль" был найден у входа в здание.

Сейчас правоохранители Нижневартовска разыскивают злоумышленников. Предварительно, ими являются двое парней, вероятней всего, призывного возраста. На видео попал только один из них, его лицо было прикрыто платком.

Напомним, что первый случай подобного возгорания был зафиксирован еще в начале марта, вскоре после открытого вторжения россии в Украину. Произошло это в одном из населенных пунктов Московской области.