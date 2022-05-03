Офицер Армии обороны Израиля, военный аналитик Игаль Левин рассказал, почему россия не станет проводить массовую мобилизацию

По теме мобилизации в РФ, которую якобы хотят объявить на 9 мая. Максимально коротко и тезисно:

1. В РФ нет инфраструктуры для мобилизации многих сотен тысяч человек. Не просто "мобилизации", а именно превращении этих сотен тысяч человек в организованную, боеспособную военную силу.

2. Для такой массы солдат (сотни тысяч) нужно много командиров младшего и среднего звена. Их просто-напросто нет. Командирский голод наблюдается сейчас в регулярных частях ВС РФ, про мобилизацию и вовсе нет смысла говорить.

3. Мало иметь "много" командиров младшего и среднего звена. Они еще должны быть компетентны, подготовлены и мотивированы. А этого мы не наблюдаем даже в кадровых частях ВС РФ.

4. Нужно не забывать, что такая масса людей, оторванных от своих работ, перестают производить товары и услуги и превращаются в сотни тысяч ртов, которые надо одевать, кормить, учить, содержать и т.д. Это порой тяжко даже богатым государствам, что уж тут говорить про РФ.

5. Мало иметь инфраструктуру, снаряжение и командиров. Нужна еще подготовка и слаженность этих созданных с нуля частей. То есть еще месяцы содержание этих сотен тысяч ртов, которые ничего не производят, а только потребляют. То есть мобилизация это всегда на долгие месяцы.

В силу этих, да и других (более лирических, нежели практических, таких как, например, страх перед раздачей оружия народу по факту) факторов все, кто хоть мало-мальски понимает в военке, делают вывод, что никакой массовой мобилизации не будет. Пупок развяжется. НО!

Но, мы знаем, что Путин иррационален, оторван от реальности, возможно, болеет и безумен. Было безумием начинать полномасштабное вторжение силами 200 000 человек, так и почему Путин не пойдет на очередное безумие с мобилизацией?

Напоследок немного из личного опыта.

В своей жизни я один раз участвовал в мобилизации национального масштаба: 2007 год, учения "Мецуда", симуляция полномасштабной войны Израиля и Египта, отражение агрессии Каира. Тогда Армия обороны Израиля отмобилизовала на одну неделю несколько десятков тысяч человек, это две резервные дивизии и еще несколько бригад и батальонов до кучи.

Так вот, даже эта неделя — она была логистическим адом, полным провала по экипировке бойцов, нехваткой вообще всего — от военной формы и шлемов вплоть до систем связи. Уровень подготовки отмобилизованных тоже оставлял желать лучшего. И это все в Израиле, где ежегодные сборы и проверки резервистов, крохотные территории, комфортный климат, заоблачная мотивация и гипермилитаризованное общество.

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