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У Росії ще один військкомат спалили коктейлями Молотова: видовищне відео

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Росіяни дуже не хочуть бути призвані до армії Новина оновлена 06 травня 2022, 12:47
Росіяни дуже не хочуть бути призвані до армії

Невідомі хлопці вирішили по-своєму "розробитись" з необхідністю йти на службу

Російські громадяни знову влаштовують спеціальні підпали військкоматів, щоби їх не закликали. Не минуло й місяця з минулої диверсії, як до "горючого флешмобу" приєднався і місто Нижньовартовськ, що знаходиться в Харнти-Мансійському автономному окрузі Росії.

Відео підпалу опублікувало видання "Грані.ру", передає "Телеграф".

Свіжі факти та аналітика – достовірно про війну з росією

Військкомат у Нижньовартівську, за іронією долі, розташований на вулиці Миру.

Військкомат у Нижньовартовську
Військкомат у Нижньовартовську

Як видно на записі, одразу розбити вікно у паліїв не вийшло, проте зрештою будівля все ж таки спалахнула. Невідомі кинули не менше семи "коктейлів Молотова" всередину військкомату, сподіваючись, що це завдасть значної шкоди армійському закладу.

Втім, місцеві рятувальники вельми швидко ліквідували загоряння попри наявність горючої суміші всередині.

Слід додати, що один невикористаний коктейль був знайдений біля входу в будівлю.

Наразі правоохоронці Нижньовартівська розшукують зловмисників. За попередньою інформацію, ними є двоє хлопців, найімовірніше, призовного віку. На відео потрапив лише один із них, його обличчя було прикрите хусткою.

Нагадаємо, що перший випадок подібного загоряння був зафіксований ще на початку березня, незабаром після відкритого вторгнення росії в Україну. Сталося це в одному із населених пунктів Московської області.

Теги:
#Пожежа #Росія #Коктейль Молотова #Підпал #Військкомат #Нижньовартовськ
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