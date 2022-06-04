Підпали у росії: від військкоматів перейшли до росгвардії (відео)

Чоловік намагався підпалити будівлю зсередини, проте не вийшло

У російському Комсомольську-на-Амурі, що в Хабаровському краї, чоловік підпалив будівлю росгвардії.

Як передають тутешні ЗМІ, а також російський Телеграм-канал Baza, згідно з попередніми відомостями, чоловік спробував зайти до приміщення росгвардії з пластиковою каністрою, всередині якої знаходилась горюча рідина, проте двері виявилися зачиненими. Усвідомивши, що потрапити усередину йому не вдасться, росіянин поставив каністру під дверима і підпалив її, внаслідок чого зайнявся ґанок будівлі.

Також зазначається, що у злочині підозрюють 50-річного місцевого жителя — Володимира Золотарьова. Чоловіка вже встигли затримати, він перебуває на допиті у слідчих.

Наразі достеменно невідомо, що спровокувало росіянина на підпал, проте, враховуючи, що службовці росгврадії також беруть участь у війні в Україні, саме це і могло бути причиною, котра підштовхнула чоловіка на злочин.

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