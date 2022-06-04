Поджоги в россии: от военкоматов перешли к росгвардии (видео)

Мужчина пытался поджечь здание изнутри, однако не получилось

В российском Комсомольске-на-Амуре, что в Хабаровском крае, мужчина поджег здание росгвардии.

Как передают здешние СМИ, а также российский Телеграмм-канал Baza, согласно предварительным сведениям, мужчина попытался зайти в помещение росгвардии с пластиковой канистрой, внутри которой находилась горючая жидкость, однако дверь оказалась закрыта. Осознав, что попасть внутрь ему не удастся, россиянин поставил канистру под дверью и поджег ее, в результате чего занялось крыльцо здания.

Также отмечается, что в преступлении подозревается 50-летний местный житель — Владимир Золотарев. Мужчину уже успели задержать, он находится на допросе у следователей.

В настоящее время точно неизвестно, что спровоцировало россиянина на поджог, однако, учитывая, что служащие росгврадии также участвуют в войне в Украине, именно это и могло быть причиной, которая подтолкнула мужчину на преступление.

Надежный источник новостей о войне – подпишись на наш Telegram

Ранее "Телеграф" сообщал, как в российском городе Тюмень вспыхнуло админздание, где находится автобаза областной думы рф. Причину возникновения масштабного пожара ни руководство города, ни представители Службы спасения пока не комментируют.