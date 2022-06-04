Очередной пожар в рф порадовал украинцев: горит действительно масштабно (видео)

Огонь охватил почти всю площадь административного здания

Ряд масштабных пожаров и чрезвычайных происшествий в россии продолжается. В этот раз в городе Тюмень загорелась автобаза областной думы, в результате чего пламя охватило практически все помещения здания. Причина возникновения возгорания пока неизвестна. Сейчас плотный дым виднеется в нескольких километрах от места происшествия.

Как сообщают росСМИ, общая площадь возгорания составляет около 1500 квадратных метров. Спасателям, работающим на месте чрезвычайного происшествия пришлось эвакуировать с территории автомобильной базы около 30 транспортных средств.

Информацию о возникновении масштабного пожара в помещении, что принадлежит тюменской областной думе, подтвердили и в пресс-центре ГУ МЧС в области. Согласно сообщению спасательной службы, возникшее возгорание в здании, расположенном на улице Ялуторовская, 33 удалось частично локализовать.

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В настоящее время сведений о погибших или пострадавших в результате происшествия нет.

"Эвакуировано 30 автомобилей, 13 кислородных и 2 газовых баллона", — говорится в тексте сообщения российских чрезвычайников.

Ранее "Телеграф" сообщал, как накануне в столице россии вспыхнул огромный бизнес-центр, в котором на момент возникновения пожара находились люди.

Также напомним, как в разных российских областях произошел ряд поджогов, коснувшихся военкоматов.