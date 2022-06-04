Чергова пожежа в рф потішила українців: горить і справді масштабно (відео)

Вогонь охопив майже всю площу адміністративної будівлі

Низка масштабних пожеж та надзвичайних подій у росії триває. Цього разу у місті Тюмень загорілася автобаза обласної думи, в результаті чого полум'я охопило практично всі приміщення будівлі. Причина виникнення загоряння поки що невідома. Наразі щільний дим видніється за багато кілометрів від місця події.

Як повідомляють росЗМІ, загальна площа загоряння складає близько 1500 квадратних метрів. Рятувальникам, які працюють на місці надзвичайної пожежі довелося евакуювати з території автомобільної бази близько 30 транспортних засобів.

Інформацію щодо виникнення масштабної пожежі у приміщенні, яке підпорядковується тюменській обласній думі, підтвердили й у пресцентрі ГУ МНС в області. Згідно з повідомленням рятувальної служби, займання, що виникло у будівлі, розташованій на вулиці Ялуторівська, 33 вдалося частково локалізувати.

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Наразі відомостей щодо загиблих або постраждалих в результаті події немає.

"Евакуйовано 30 автомобілів, 13 кисневих та 2 газові балони", — йдеться в тексті повідомлення російських надзвичайників.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як напередодні у столиці росії спалахнув величезний бізнес-центр, в якому на момент виникнення пожежі знаходились люди.

Також нагадаємо, як у різних російських областях відбулася низка підпалів, що торкнулися військкоматів.