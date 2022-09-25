Слишком много россиян: в Грузии заговорили о закрытии границ

Правительство страны пока не подтвердило эту информацию

После объявления в россии частичной мобилизации многие жители страны резко захотели снять символику оккупантов и перебраться в более спокойные страны, хотя и там их не особо ждут. В частности, как сообщила депутат парламента Грузии Нона Мамулашвили, ее страна намерена ограничить въезд для россиян

В интервью украинскому каналу Freedom представительница оппозиционного "Единого Национального движения" сообщила, что получила информацию о том, что ограничения коснутся мужчин призывного возраста, а вступят в силу они в понедельник 26 сентября.

"С понедельника Грузия закрывает границы для мужчин с 18 до 55 лет", — сказала Мамулашвили и добавила, что россиян на границе будут ждать более тщательные проверки.

Вместе с тем издание "Новости-Грузия" сообщает, что в пресс-службе правительства Грузии это заявление комментировать отказались. Впрочем, ранее правительство страны заявляло, что никаких ограничений для россиян вводить не будут.

Как сообщалось ранее, 21 сентября путин объявил частичную мобилизацию. Хоть официально заявили, что поставить в строй планируют 300 тысяч человек, однако позже появилась информация о том, что в армию таким образом могут попасть около миллиона граждан.

После этого в ряде городов прошли малочисленные протесты, которые впрочем были быстро разогнаны. Тем временем на границах образовались огромные пробки из желающих покинуть страну, пока есть такая возможность. При этом они наблюдаются не только на границе с Грузией, но и с Финляндией и Казахстаном.