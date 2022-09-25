Митинги против мобилизации в Дагестане пытались разогнать автоматными очередями, но не помогло (видео)

Силовики только повысили градус напряжения среди митингующих, однако никто не разошелся

После того как российский президент Владимир Путин объявил в РФ так называемую "частичную мобилизацию", имеющую множество подводных камней, страну всколыхнула волна протестов от несогласных идти воевать. Российские силовики в это время пытаются разогнать митинги всеми возможными способами, местами применяя для этого оружие и автоматные очереди.

Соответствующие видео появились в Telegram и Youtube каналах в воскресенье, 25 сентября. Отмечается, что на митинг против мобилизации вышли жители села Эндирей. Они перекрыли трассу федерального сообщения Хасавюрт-Махачкала.

Градус напряжения на митинге ощущался очень сильно и местная полиция, якобы для успокоения митингующих, выпустила в воздух автоматную очередь. Судя по кадрам, дагестанцев такое положение вещей только разозлило, а не заставило разойтись.

Примечательно, что среди протестующих присутствуют не только мужчины, которых могут забрать на фронт, но и женщины, которых не устраивает, что на войну забирают их мужчин и сыновей. Число митингующих, судя по кадрам, идет на сотни. Хотя население села Эндирей составляет около 8 тысяч граждан (данные за 2022 год).

Напомним, что по словам главы российского Минобороны Сергея Шойгу в рамках объявленной мобилизации будет призвано всего 300 тысяч мужчин. Хотя ряд российских СМИ убежден, что на войну против Украины власти собираются отправить миллион солдат. После этого россияне начали массово выходить на митинги, а силовики в это время активизировались с задержаниями и избиением несогласных с Кремлем.

Ранее "Телеграф" сообщал, какие российские олигархи пострадали от путинской мобилизации и как.