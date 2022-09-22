Хуже было только 24 февраля – какие российские олигархи пострадали от путинской мобилизации

Некоторые росссийские бизнесмены потеряли за 2 дня до 20% своего состояния

Два дня подряд, 20-21 сентября, российский фондовый рынок пребывал в состоянии нокдауна, вызванном действиями кровавого диктатора владимира путина. Сперва явно с подачи своих кремлевских кураторов, коллаборанты на временно оккупированных территориях Украины заявили о проведении "референдумов" о присоединении к рф.

Вслед за этим, 20 сентября были внесены изменения в законодательство рф, в частности, ужесточены наказания за уклонение от мобилизации, добровольную сдачу в плен и мародерство. Наконец, утром 21 сентября, со второй попытки, сам путин заявил о проведении частичной мобилизации.

К тому времени вторые сутки на российском фондовом рынке царила паника.

Обвал максимальный с начала войны

Как писали СМИ страны-агрессора, уже 20 сентября, в день, когда было объявлено о проведении "референдумов", но не было известно о мобилизации, основные фондовые торговые площадки рф – Мосбиржа и РТС упали на 8,84% и 9,31% соответственно. К концу дня индекс Московской биржи упал до 2215,67 пунктов, а РТС – до 1154,2 пунктов.

Распространенное утром 21 сентября обращение путина, ситуацию не улучшило и индексы российского фондового рынка упали еще на 10%: Мосбиржа до 2002,73 пунктов (минус 9,6%) и РТС до 1017,86 пунктов (минус 11,8%).

Война, налоги, победы ВСУ – почему рынок акций упал

Российские биржевые аналитики назвали основные причины падения рынка акций:

"референдумы" на оккупированных территориях, после чего вырос риск военной эскалации и новых международных санкций;

риск мобилизации в рф, что было чревато оттоком рабочей силы и вероятным снижением потребления;

рост налогов в будущем году: в условиях международных санкций и падения доходов бюджета рф, планируется ввести дополнительный налог для экспортеров нефти, газа и СПГ, от чего в 2023-2025 годах планируют получить до 3 трлн руб. (порядка $500 млрд в условиях фиксации курса в 60,2 рубля за доллар).

При этом украинский экономический эксперт Алексей Кущ считает, что дополнительным фактором биржевой паники в рф стали победы ВСУ, которые "будут восприниматься, как сигнал на продажу".

Нефтянка, газ, IT, банки – какие отрасли пострадали сильнее всего

Международные санкции и рост налогов на экспорт сырья похоже, стали главными причинами опасений фондового рынка, поскольку именно сырьевые компании, а также ориентированные во многом на мировой рынок, стали лидерами по падению.

Так, по данным "Корреспондента" лидерами по падению цен на свои ценные бумаги стали такие компании:

Сургутнефтегаз — на 8%. Бенефициары крупной нефтегазодобывающей компании скрыты. РосСМИ связывают ее непосредственно с путиным;

АФК Система российского олигарха Владимира Евтушенкова- 7,9%. Холдинг, среди прочего, владеет оператором мобильной связи МТС в рф;

Polymetal — Александра Несиса и Александра Мамута — на 7,3%. Компания — крупнейший в мире добытчик серебра;

Газпромнефть Романа Абрамовича — на 7,1%;

АЛРОСА Сергея Иванова — на 5,7%.

Государственные Интер РАО, Газпром, Роснефть, Сбербанк, ВТБ потеряли от 5% до 6,5%

Сильнее всего, на 8-9 процентов, упали цены на акции компаний Новатэк Леонида Михельсона (добыча газа), Яндекс Аркадия Воложа и Лукойл Вагита Алекперова.

Абсолютным же лидером стали ценные бумаги – расписки TCS Group, владельца банка "Тинькоф" — 10,7%.

Удар оказался настолько силен, что даже в четверг, 22 сентября, индекс Мосбиржи хотя и поднялся до 2177 пунктов, по-прежнему меньше показателей чем до начала паники в конце дня 19 сентября.

Может ли быть еще хуже — легко

Впрочем, обвал фондового рынка 20-21 сентября вовсе не является рекордным для страны-агрессора, куда худшие показатели были утром 24 февраля, в первый день кровавого нападения на Украину.

В тот день фондовый рынок рф упал почти вдвое: индекс Мосбиржи упал на 45% — до показателя менее 1700 пунктов, а РТС на 50% — до примерно 600 пунктов.

Тогда акции "Сургутнефтегаза" упали на 30%, "Роснефти" — на 28,6%, "Газпрома" — на 27,5%, "Лукойла" — на 20%. Расписки TSC Group тогда упали в цене на 33,5%, а бумаги ВТБ на Мосбирже потеряли 37%.

Тогда чтобы избежать паники Московская биржа даже дважды в течение дня прекращала торги, вернув их на жестких условиях. Так, к примеру, был наложен запрет на "шортинг" акций – продажу брокером ценных бумаг, которыми он не владеет, а взял в долг. Поскольку предполагается что брокер продает бумаги по высокой цене, а выкупает по более дешевой чтобы вернуть владельцам, этот механизм крайне выгоден в моменты биржевых паник и делает падение цен на биржах еще сильнее.

Также тогда Центробанк рф был вынужден начать масштабные валютные интервенции, чтобы не допустить роста курса доллара, но в конце концов на валюту были наложены такие масштабные административные ограничения, что купить ее рядовому гражданину почти невозможно. Экспортерам же приходится продавать свою выручку по заниженному официальному курсу в 60 российских рублей.

Тем временем первый день мобилизации, столь сильно повлиявший на российский фондовый рынок, завершился митингами против мобилизационных мероприятий и арестом почти полутора тысяч протестующих.