Должны ли украинские беженцы платить налоги в Польше – как можно этого избежать

Многие украинцы вообще не будут платить никаких налогов, если их доходы ниже минимума

Порядка 1,3 млн украинских беженцев, вставших на учет в Польше с начала вторжения рф и получивших PESEL – налоговый номер, оказались под угрозой уплаты налогов со своих доходов. Впрочем, на деле платить их будут не все, а лишь те, кто продолжает работать в Украине и получать зарплату здесь.

Об этом сообщает Офис эффективного регулирования BRDO со ссылкой на польские СМИ и Министерство финансов Польши.

"Телеграф" разобрался в том, почему так случилось и можно ли украинским беженцам избежать налогообложения.

Платить беженцу налоги в Польше – законно

Формально, требования Польши к украинским беженцам платить налоги в стране пребывания полностью законны. Свое право требовать с украинских беженцев налоги, Министерство финансов Польши обосновывает статьей 15 польско-украинского соглашения об избежании двойного налогообложения.

Согласно ему, гражданин Украины, который получает доходы в Украине, но при этом находится на территории Польши больше 183 дней (полгода) в календарном году, обязан платить налоги в стране пребывания. Причем налогообложению будут подлежать также доходы, полученные до превышения порога 183 дней пребывания на территории Польши.

Надо сказать, что вопрос налогообложения доходов украинских беженцев вставал еще в июле, о чем предупреждала к примеру, Европейская Бизнес Ассоциация. Но тогда украинцев поспешили успокоить – появилось письмо Минфина Польши, в котором до 31 декабря 2022 года объявлялся специальный налоговый режим для граждан Украины, по которому платить налоги можно было добровольно.

В Польше сегодня не менее 1,3 млн беженцев из Украины

И вот в сентябре Министерство финансов Польши заявило польскому СМИ, что украинские беженцы, продолжающие работать на украинских работодателей, должны подать налоговую декларацию в Польше и заплатить подоходный налог до 20 сентября.

Налог на доходы физлиц в Польше — сколько надо платить

PIT (Personal Income Tax) – так называется налог на доходы физических лиц в Польше, которые обязаны платить налоговые резиденты этой страны. К последним польская сторона относит людей, которые имеют центр жизненных интересов в Польше либо проживают в этой стране более 183 дней в году.

До 1 июля 2022 года PIT составлял 17% от общего дохода налогоплательщика, но теперь это только 12%. Так, если минимальная заработная плата в Польше сегодня 3010 злотых (23 270 гривен), то в качестве налога с плательщика взимается 360 злотых в месяц или 4320 злотых в год.

На деле же система налогообложения несколько сложнее – при расчете налога вычитается так называемая "уменьшающая сумма". Сегодня это 3600 злотых в год (12% от минимального необлагаемого налогами годового дохода в 30 тысяч злотых). То есть, при минимальной зарплате в 3000 злотых в месяц, налогоплательщик заплатит не 4320 злотых, а всего 720 в год.

Предположим, проживающий в Польше беженец получает заработную плату от своего работодателя из Украины 20 тысяч гривен в месяц. При курсе злотого в 7,73 грн, получаем примерно 2587 злотых в месяц. Это дает в год 31 050 злотых дохода и годовой налог в 3725 злотых, из которых реально придется отдать всего 125.

Под налоговый пресс попадут айтишники из Украины

При этом необлагаемый налогом минимум в 30 тысяч злотых ежегодно, эквивалентен примерно заработной плате в 19 тысяч гривен в месяц. В сегодняшней Украине не так уж много профессий, в которых зарплата превышает этот размер и стартует с 20 тысяч гривен.

К одной из таких сфер относится IT, где реальные зарплаты могут составлять до 1500-2000 долларов в месяц, что делает ее получателей главными кандидатами на уплату PIT в Польше. Если же зарплата будет выше 2000 долларов в месяц (120 тысяч злотых в год), то вступают в силу прогрессивные шкалы налогообложения.

Доходы свыше этой суммы облагаются налогом по ставке 32%.

Предположим средний доход украинского айтишника в Польше составит 2500 долларов. Это примерно 150 тысяч злотых в год. Тогда ему в виде налога придется отдать 16 800 злотых в год, или около 3,5 тыс. долларов:

10 800 злотых (12% от 120 тысяч) минус 3600 злотых уменьшающей суммы и плюс 9600 злотых (32% от 30 тысяч злотых, превышающих 120 тысяч злотых).

По этой причине IT-Ассоциация Украины стала одним из инициаторов запроса в Минфин Польши о налогообложении украинских беженцев.

Врать, платить, возвращаться в Украину, принимать гражданство – что делать беженцам

После вступления в силу норм о налогообложении беженцам придется выбирать один из нескольких вариантов:

платить – пожалуй самое простое, тем более, что если ваша зарплата в Украине меньше 19 тысяч гривен в месяц, никаких налогов с вас брать не будут, так как ваш годовой доход будет не выше 30 000 злотых;

уклоняться от налогов – поскольку декларирование добровольное, можно не делать этого, или указать свой доход в рамках тех же 19 тысяч гривен, правда если вы при этом укажите что вы сотрудник IT-сферы вряд ли вам поверят. А наказание за уклонение от налогов в Польше – от штрафа в 310 злотых до тюремного заключения в 5 лет;

можно вернуться в Украину;

остаться в Польше и натурализоваться, возможно даже принять гражданство, правда можно и просто платить налоги, оставаясь гражданином Украины, ведь никаких льгот по уплате PIT это не дает.

Работая за границей украинцы могут зарабатывать в некоторых странах до 110 тысяч гривен.