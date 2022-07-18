Зарплата до 110 тысяч гривен – в каких странах за границей ждут украинцев для работы
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Где за границей украинцам можно найти работу и сколько за это готовы платить
Все большее количество стран готово встретить у себя украинских работников, к примеру, в сравнении с апрелем количество вакансий в одной только Польше выросло в 2,5 раза. Одна Польша предлагает рабочих вакансий для украинцев больше, чем все остальные страны в десятке-лидеров, вместе взятые. На втором месте идет Германия и на третьем – Израиль.
Об этом сообщает исследование, проведенное порталом Olx.Работа, согласно которому больше всего украинцы за рубежом могут претендовать на работу разнорабочими, также немало вакансий есть на производстве и в транспортной сфере.
Безусловный лидер по количеству объявлений на OLX – работа упаковщиком или фасовщиком. За нее в зависимости от страны могут предлагать от 28 тыс. грн в Литве до 57,8 тыс. грн в Нидерландах. Также среди самых распространенных – варианты для разнорабочих с зарплатой от 31 тыс. грн до 87,6 тыс. грн, а также вакансии для водителей с зарплатой от 39,5 до 81,5 тыс. грн.
В целом на работу за границу чаще всего ищут такие специальности как:
- упаковщик/фасовщик;
- разнорабочий;
- водитель;
- швея;
- оператор;
- сборщик;
- строитель;
- сиделка;
- сортировщик;
- уборщик.
Что касается заработных плат, то больше всего украинцам за работу платят в США – более 110 тыс. грн, Канаде (95 тыс. грн), Норвегии (90 тыс. грн) и Израиле (85 тыс. грн). Самую низкую среднюю зарплату в Европе – до 30 тыс. грн, предлагают в Болгарии (20,2 тыс. грн), Венгрии (24,5 тыс. грн) и в Греции (27,5 тыс. грн).
Война вызвала серьезные изменения на украинском рынке труда – снизив зарплаты и несколько изменив список наиболее востребованных профессий.