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Зарплата до 110 тисяч гривень – у яких країнах за кордоном чекають на українців для роботи

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Микита Синицін Микита Синицін
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У деяких країнах українцям готові платити понад 100 тисяч гривень на місяць
У деяких країнах українцям готові платити понад 100 тисяч гривень на місяць

Де за кордоном українцям можна знайти роботу та скільки за це готові платити

Дедалі більша кількість країн готова зустріти у себе українських працівників, наприклад, порівняно з квітнем кількість вакансій в одній лише Польщі зросла у 2,5 рази. Одна Польща пропонує робочих вакансій для українців більше, ніж решта всіх країн у десятці-лідерів, разом узятих. На другому місці йде Німеччина та на третьому – Ізраїль.

Про це повідомляє дослідження, проведене порталом Olx.Робота, згідно з яким найбільше українці за кордоном можуть претендувати на роботу різноробочими, також чимало вакансій є на виробництві та у транспортній сфері.

Безумовний лідер за кількістю оголошень на OLX – робота пакувальником або фасувальником. За неї, залежно від країни, можуть пропонувати від 28 тис. грн у Литві до 57,8 тис. грн у Нідерландах. Також серед найпоширеніших – варіанти для різноробів із зарплатою від 31 тис. грн до 87,6 тис. грн, а також вакансії для водіїв із зарплатою від 39,5 до 81,5 тис. грн.

Загалом на роботу за кордон найчастіше шукають такі спеціальності як:

  • пакувальник/фасувальник;
  • різноробочий;
  • водій;
  • швачка;
  • оператор;
  • збиральник;
  • будівельник;
  • доглядальниця;
  • сортувальник;
  • прибиральник.

Щодо заробітних плат, то найбільше українцям за роботу платять у США – понад 110 тис. грн, Канаді (95 тис. грн), Норвегії (90 тис. грн) та Ізраїлі (85 тис. грн). Найнижчу середню зарплату в Європі – до 30 тис. грн, пропонують у Болгарії (20,2 тис. грн), Угорщині (24,5 тис. грн) та у Греції (27,5 тис. грн).

Війна викликала серйозні зміни на українському ринку праці – знизивши зарплати та дещо змінивши список найбільш затребуваних професій.

Теги:
#Ринок праці #Робота #Професії #Польський ринок праці