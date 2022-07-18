Зарплата до 110 тисяч гривень – у яких країнах за кордоном чекають на українців для роботи

Де за кордоном українцям можна знайти роботу та скільки за це готові платити

Дедалі більша кількість країн готова зустріти у себе українських працівників, наприклад, порівняно з квітнем кількість вакансій в одній лише Польщі зросла у 2,5 рази. Одна Польща пропонує робочих вакансій для українців більше, ніж решта всіх країн у десятці-лідерів, разом узятих. На другому місці йде Німеччина та на третьому – Ізраїль.

Про це повідомляє дослідження, проведене порталом Olx.Робота, згідно з яким найбільше українці за кордоном можуть претендувати на роботу різноробочими, також чимало вакансій є на виробництві та у транспортній сфері.

Безумовний лідер за кількістю оголошень на OLX – робота пакувальником або фасувальником. За неї, залежно від країни, можуть пропонувати від 28 тис. грн у Литві до 57,8 тис. грн у Нідерландах. Також серед найпоширеніших – варіанти для різноробів із зарплатою від 31 тис. грн до 87,6 тис. грн, а також вакансії для водіїв із зарплатою від 39,5 до 81,5 тис. грн.

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Загалом на роботу за кордон найчастіше шукають такі спеціальності як:

пакувальник/фасувальник;

різноробочий;

водій;

швачка;

оператор;

збиральник;

будівельник;

доглядальниця;

сортувальник;

прибиральник.

Щодо заробітних плат, то найбільше українцям за роботу платять у США – понад 110 тис. грн, Канаді (95 тис. грн), Норвегії (90 тис. грн) та Ізраїлі (85 тис. грн). Найнижчу середню зарплату в Європі – до 30 тис. грн, пропонують у Болгарії (20,2 тис. грн), Угорщині (24,5 тис. грн) та у Греції (27,5 тис. грн).

Війна викликала серйозні зміни на українському ринку праці – знизивши зарплати та дещо змінивши список найбільш затребуваних професій.