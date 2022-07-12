Війна та ринок праці: топ-5 найнеобхідніших професій в умовах війни

Війна змінила список найпотрібніших професій і дуже знизила зарплату

Російська агресія проти України значно змінила вітчизняний ринок праці, насамперед у сенсі вимогливості професій та заробітних плат, які пропонують роботодавці.

Як повідомляє портал Olx.ua якщо в січні найпопулярнішою професією в Україні був продавець, то тепер цей список виглядає так:

водій (6194 вакансії);

продавець (4454);

різноробочий на будівництво (2179);

швачка/кравець (1 684);

кухар (1531).

Також несподівано різко, в 7 разів, зріс попит на операторів колл-центрів, на 84% більше потрібен автослюсарів і на 18% — будівельників.

Щодо зарплат, то з березнем вона "просіла" фактично за всіма професіями, але вже за підсумками червня почалося зростання, тож деякі працівники почали отримувати майже стільки ж, скільки до війни.

Так, водії отримували у червні в середньому 19 500 гривень замість 20 000 у січні, у продавців оплата праці з 11 250 гривень впала до 10 000, з 12 750 до 11 000 гривень просіла зарплата чорнороба на будівництві.

Але абсолютними рекордсменами із середньої оплати праці – 32,5 тис. грн, в Україні є далекобійники, у січні ж найоплачуванішими – 37,5 тис. грн, були каменярі.

Також дуже вигідно сьогодні працювати рихтувальником – зарплата 27 500 гривень, автомаляром – 25 000 гривень, оператором кол-центру – 24 850 гривень, автоелектриком, торговим представником чи таксистом – по 22 500 гривень.

Тим часом Рада своїм рішенням позбавила мобілізованих до лав ЗСУ заробітних плат за місцем роботи, тепер за ними зберігається лише робоче місце, без виплати грошей.