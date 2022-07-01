Голова Українського аналітичного центру, економіст Олександр Охріменко про наявність роботи в Україні та заробітну плату:

Звичайно що війна це і розруха і бомбування і біженці і загиблі. Це війна. Іншої війни не буває.

При цьому проблема роботи стоїть дуже остро, тому що без грошей війну пережити не можна. А жити лише за заощадження під час війни складна. Держані соціальні виплати мало чим допомагають.

І так дивимося, що у нас було до війні із роботою. Як бачите згідно даним СГ Рейтинг до війни 68% українців мали роботу, але 22% були на пенсії і 10% сиділи без роботи. Але війна усе поміняла. Частина людей стало біженцями, де-які пішли воювати і теперь маємо 63% українці мають роботу, хоча і війна. Не працює 35%, але знову таки врахуйте велику кількість пенсіонерів та біженців з дітьми. І звичайно тут немає кількості, які займаються власним бізнесом і служить в армії.

Дійсно близко 5% українців втратили роботу і не змогли найти нової. Є проблема, але не критична. Більш болюча проблема розмір зарплати. Близко 40% працюючих отримують таку зарплату, яка була до війни, але близько 30% отримують меньше, ніж біло до війни (30% не змогли відповісти що у них із зарплатою). Але проблема навіть у тих то зберіг розмір зарплати, адже ціни зросли суттєво і хочеться збільшення зарплати. Реально зарплата зросла лише у військових. В інших категоріях працівників зарплата не хоче зростати і не може.

Роботу в Україні останнім часом стало легше зайти. Навіть по деяким професіям уже є дефіцит робочої сили. Але от із зарплатою поки що проблема і нажаль в найближчий час не покращиться ситуація.

Поки буде війна ціни будуть зростати, а от зарплата не будет спішити підвищуватися. Зате роботи хватить усім бажаючим. Було б лише у Вас бажання працювати в Україні.