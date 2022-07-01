Глава Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко о наличии работы в Украине и заработной плате:

Конечно, война это и разруха, и бомбежка, и беженцы, и погибшие. Это – война. Другой войны не бывает.

При этом проблема работы стоит очень остро, потому что без денег пережить войну нельзя. А жить только на сбережения во время войны сложно. Государственные социальные выплаты мало чем помогают.

И так смотрим, что у нас было до войны с работой. Как видите, согласно данным СГ Рейтинг до войны 68% украинцев имели работу, но 22% были на пенсии и 10% сидели без работы. Но война все поменяла. Часть людей стали беженцами, кое-кто пошел воевать и теперь имеем 63% украинцев работают, хотя и война. Не работает 35%, но опять учтите большое количество пенсионеров и беженцев с детьми. И конечно здесь нет количества, занимающегося собственным бизнесом и служащего в армии.

Действительно, около 5% украинцев потеряли работу и не смогли найти новую. Есть проблема, но не критическая. Более болезненная проблема – размер зарплаты. Около 40% работающих получают такую зарплату, которая была до войны, но около 30% получают меньше, чем было до войны (30% затруднились ответить что у них с зарплатой). Но проблема даже у тех, кто сохранил размер зарплаты, ведь цены выросли существенно и хочется увеличения зарплаты. Реально зарплата выросла только у военных. В других категориях работников зарплата не желает расти и не может.

Работу в Украине в последнее время стало легче найти. Даже по некоторым профессиям уже есть дефицит рабочей силы. Но вот с зарплатой пока проблема и, к сожалению, в ближайшее время не улучшится ситуация.

Пока будет война, цены будут расти, а вот зарплата не будет спешить повышаться. Зато работы хватит всем желающим. Было бы у Вас желание работать в Украине.