Война и рынок труда: топ-5 самых нужных профессий в условиях войны

Война изменила список самых нужных профессий и здорово снизила зарплату

Российская агрессия против Украины значительно изменила отечественный рынок труда, прежде всего в смысле затребовательности профессий и заработных плат, которые предлагают работодатели.

Как сообщает портал Olx.ua если в январе самой востребованной профессией в Украине был продавец, то теперь этот список выглядит следующим образом:

водитель (6 194 вакансии);

продавец (4 454);

разнорабочий на строительство (2 179);

швея/портной (1 684);

повар (1 531).

Также неожиданно резко, в 7 раз, вырос спрос на операторов колл-центров, на 84% больше стало требоваться автослесарей и на 18% — строителей.

Что касается зарплат, то с мартом она "просела" фактически по всем профессиям, но уже по итогам июня начался рост, так что некоторые работники начали получать почти столько же, сколько до войны.

Так, водители получали в июне в среднем 19 500 гривен вместо 20 000 в январе, у продавцов оплата труда с 11 250 гривен упала до 10 000, с 12 750 до 11 000 гривен просела зарплата чернорабочего на строительстве.

Но абсолютными рекордсменами по средней оплате труда – 32,5 тыс. грн, в Украине являются дальнобойщики, в январе же самыми высокооплачиваемыми – 37,5 тыс. грн, являлись каменщики.

Также очень выгодно сегодня работать рихтовщиком – зарплата 27 500 гривен, автомаляром – 25 000 гривен, оператором колл-центра – 24 850 гривен, автоэлектриком, торговым представителем или таксистом – по 22 500 гривен.

Тем временем Рада своим решением лишила мобилизованных в ряды ВСУ заработных плат по месту работы, теперь за ними сохраняется только рабочее место, без выплаты денег.