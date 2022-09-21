Чи мають українські біженці сплачувати податки у Польщі – як можна цього уникнути

Багато українців взагалі не платитимуть жодних податків, якщо їхні доходи нижчі за мінімум

Близько 1,3 млн українських біженців, які стали на облік у Польщі з початку вторгнення Росії і отримали PESEL — податковий номер, опинилися під загрозою сплати податків зі своїх доходів. Втім, насправді платитимуть їх не всі, а лише ті, хто продовжує працювати в Україні та отримуватиме зарплату тут.

Про це повідомляє Офіс ефективного регулювання BRDO з посиланням на польські ЗМІ та Міністерство фінансів Польщі.

"Телеграф" розібрався у тому, чому так сталося і чи можна українським біженцям уникнути оподаткування.

Платити біженцю податки у Польщі – законно

Формально вимоги Польщі до українських біженців сплачувати податки в країні перебування цілком законні. Своє право вимагати з українських біженців податки Міністерство фінансів Польщі обґрунтовує статтею 15 польсько-української угоди про уникнення подвійного оподаткування.

Згідно з ним, громадянин України, який отримує доходи в Україні, але при цьому перебуває на території Польщі більше 183 днів (півроку) у календарному році, зобов’язаний сплачувати податки у країні перебування. При цьому оподаткуванню підлягатимуть також доходи, одержані до перевищення порога 183 днів перебування на території Польщі.

Треба сказати, що питання оподаткування доходів українських біженців постало ще в липні, про що попереджала, наприклад, Європейська Бізнес Асоціація. Але тоді українців поспішили заспокоїти – з’явився лист Мінфіну Польщі, в якому до 31 грудня 2022 року оголошувався спеціальний податковий режим для громадян України, яким платити податки можна було добровільно.

У Польщі сьогодні не менше 1,3 млн. біженців з України

І ось у вересні Міністерство фінансів Польщі заявило польському ЗМІ, що українські біженці, які продовжують працювати на українських роботодавців, мають подати податкову декларацію у Польщі та сплатити прибутковий податок до 20 вересня.

Податок на доходи фізосіб у Польщі — скільки треба платити

PIT (Personal Income Tax) – так називається податок на доходи фізичних осіб у Польщі, які мають сплачувати податкові резиденти цієї країни. До останніх польська сторона відносить людей, які мають центр життєвих інтересів у Польщі або проживають у цій країні понад 183 дні на рік.

До 1 липня 2022 року PIT становив 17% від загального доходу платника податків, але тепер це лише 12%. Так, якщо мінімальна заробітна плата у Польщі сьогодні 3010 злотих (23 270 гривень), то як податок з платника стягується 360 злотих на місяць або 4320 злотих на рік.

Насправді ж система оподаткування дещо складніша – при розрахунку податку віднімається так звана сума, що "зменшує". Сьогодні це 3600 злотих на рік (12% від мінімального неоподатковуваного податками річного доходу 30 тисяч злотих). Тобто, за мінімальної зарплати 3000 злотих на місяць, платник податків заплатить не 4320 злотих, а лише 720 на рік.

Припустимо, біженець, який проживає в Польщі, отримує заробітну плату від свого роботодавця з України 20 тисяч гривень на місяць. При курсі злотого в 7,73 грн. отримуємо приблизно 2587 злотих на місяць. Це дає на рік 31 050 злотих доходу та річний податок у 3725 злотих, з яких реально доведеться віддати лише 125 злотих.

Під податковий прес потраплять айтішники з України

При цьому неоподатковуваний мінімум у 30 тисяч злотих щорічно еквівалентний приблизно заробітній платі 19 тисяч гривень на місяць. У сьогоднішній Україні не так багато професій, в яких зарплата перевищує цей розмір і стартує з 20 тисяч гривень.

До однієї з таких сфер належить IT, де реальні зарплати можуть становити до 1500-2000 доларів на місяць, що робить її отримувачами головними кандидатами на сплату PIT у Польщі. Якщо ж зарплата буде вищою за 2000 доларів на місяць (120 тисяч злотих на рік), то набувають чинності прогресивні шкали оподаткування.

Доходи понад цю суму оподатковуються за ставкою 32%.

Припустимо, середній дохід українського айтішника в Польщі складе 2500 доларів. Це приблизно 150 тисяч злотих на рік. Тоді йому у вигляді податку доведеться віддати 16 800 злотих на рік, або близько 3,5 тис. доларів.

10800 злотих (12% від 120 тисяч) мінус 3600 злотих зменшує суми і плюс 9600 злотих (32% від 30 тисяч злотих, що перевищують 120 тисяч злотих).

З цієї причини ІТ-Асоціація України стала одним із ініціаторів запиту до Мінфіну Польщі про оподаткування українських біженців.

Брехати, платити, повертатися в Україну, приймати громадянство – що робити біженцям

Після набрання чинності нормами про оподаткування біженцям доведеться обирати один із кількох варіантів:

платити – мабуть найпростіше, тим більше, що якщо ваша зарплата в Україні менша за 19 тисяч гривень на місяць, жодних податків з вас не братимуть, оскільки ваш річний дохід буде не вищим за 30 000 злотих;

ухилятися від податків – оскільки декларування добровільне, можна не робити цього, або вказати свій дохід у рамках тих самих 19 тисяч гривень, правда, якщо ви при цьому вкажіть, що ви співробітник IT-сфери навряд чи вам повірять. А покарання за ухилення від податків у Польщі – від штрафу 310 злотих до тюремного ув’язнення у 5 років;

можна повернутися до України;

залишитися в Польщі та натуралізуватися, можливо навіть прийняти громадянство, щоправда, можна і просто сплачувати податки, залишаючись громадянином України, адже жодних пільг зі сплати PIT це не дає.

Працюючи за кордоном, українці можуть заробляти в деяких країнах до 110 тисяч гривень.