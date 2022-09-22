Протесты из-за мобилизации: в одном из регионов россии уже перекрывают дороги

В Дагестане не ограничились лозунгами

В четверг, 22 сентября, в некоторых регионах россии протесты против мобилизации вышли на новый уровень.

Жители Бабаюртовского района (Дагестан) перекрыли федеральную трассу в знак протеста против объявленной президентом рф владимиром путиным частичной мобилизации. Об этом сообщает "Кавказский Узел" в Twitter.

В сети стали появляться кадры с акции. Кроме того, жители Дагестана публично критикуют мобилизацию.

Офицер Армии обороны Израиля и военный аналитик Игаль Левин отметил, что Дагестан понес самые большие потери на войне в Украине среди всех регионов рф.

"Судя по тому, что пишут российские каналы, в Дагестане — регионе, понесшем самые большие потери, люди намного хуже относятся к мобилизации. Есть свидетельства, что начали перекрывать дороги в знак протеста", — гласит сообщение на telegram-канале Левина.

Напомним, 21 сентября путин объявил о частичной мобилизации в рф. Министр обороны рф сергей шойгу заявил, что призваны будут 300 тысяч человек. Однако российские СМИ утверждают, что на войну в Украину россия собирается послать миллион мобилизированных солдат.

Из-за указа путина по всей россии вспыхнули протесты. Однако силовики легко их подавили, ведь митингующих было слишком мало. В москве во время акции умерла протестующая.