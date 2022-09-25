Мітинги проти мобілізації в Дагестані намагалися розігнати автоматними чергами, але не допомогло (відео)

Силовики тільки підвищили градус напруги серед мітингарів, однак ніхто не розійшовся

Після того як російський президент Володимир Путін оголосив у РФ так звану "часткову мобілізацію", яка має безліч підводних каменів, країну сколихнула хвиля протестів від незгодних йти воювати. Російські силовики тим часом намагаються розігнати мітинги всіма можливими способами, місцями застосовуючи для цього зброю й автоматні черги.

Відповідні відео з'явилися у Telegram та Youtube-каналах у неділю, 25 вересня. Зазначається, що на мітинг проти мобілізації вийшли жителі села Ендірей. Вони перекрили трасу федерального сполучення Хасавюрт-Махачкала.

Градус напруги на мітингу відчувався дуже сильно і місцева поліція, нібито для заспокоєння мітингувальників, випустила у повітря автоматну чергу. Судячи з кадрів, дагестанців такий стан речей лише розлютив, а не змусив розійтися.

Примітно, що серед протестувальників присутні не лише чоловіки, яких можуть забрати на фронт, але й жінки, який не влаштовує, що на війну забирають їх чоловіків та синів. Кількість мітингарів, судячи з кадрів, йде на сотні. Хоча населення села Ендірей складає близько 8 тисяч громадян (дані за 2022 рік).

Нагадаємо, що за словами глави російського Міноборони Сергія Шойгу у рамках оголошеної мобілізації буде призвано всього 300 тисяч чоловіків. Хоча низка російських ЗМІ переконана, що на війну проти України влада збирається надіслати мільйон солдатів. Після цього росіяни почали масово виходити на мітинги, а силовики тим часом активізувалися із затриманнями та побиттям незгодних з Кремлем.

Раніше "Телеграф" повідомляв, які російські олігархи постраждали від путінської мобілізації та яким чином.