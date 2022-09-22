Протести через мобілізацію: в одному з регіонів росії вже перекривають дороги

У Дагестані не обмежилися гаслами

У четвер, 22 вересня, у деяких регіонах рф протести проти мобілізації вийшли на новий рівень.

Жителі Бабаюртовського району (Дагестан) перекрили федеральну трасу на знак протесту проти оголошеної президентом росії володимиром путіним часткової мобілізації. Про це повідомляє "Кавказький Вузол" у Twitter.

У мережі почали з’являтись кадри з акції. Крім того, мешканці Дагестану публічно критикують мобілізацію.

Офіцер Армії оборони Ізраїлю та військовий аналітик Ігаль Левін зазначив, що Дагестан поніс найбільші втрати на війні в Україні серед усіх регіонів рф.

"Судячи з того, що пишуть російські канали, в Дагестані — регіоні, який зазнав найбільших втрат, люди набагато гірше ставляться до мобілізації. Є свідчення, що почали перекривати дороги на знак протесту", — йдеться у повідомленні на telegram-канале Левіна.

Нагадаємо, 21 вересня путін оголосив про часткову мобілізацію в росії. Міністр оборони рф сергій шойгу заявив, що призвано буде 300 тисяч чоловік. Однак російські ЗМІ стверджують, що на війну в Україну росія збирається надіслати мільйон мобілізованих солдатів.

Через указ путіна по всій росії спалахнули протести. Проте силовики легко їх придушили, адже мітингувальників було замало. У Москві під час акції померла протестувальниця.