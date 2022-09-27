Снова не повезло: россиянам будут выдавать повестки прямо на границе с соседней страной

Военная техника уже едет к границе, чтобы установить пункт военкомата

После объявления частичной мобилизации в российской федерации россияне массово начали бежать из страны: скупать все билеты на самолеты, поезда, становиться в километровые очереди на границах в соседние страны. В частности, огромная очередь организовалась на въезд в Грузию, на что сразу обратили внимание российские власти и решили устанавливать мобилизационные пункты на КПП в Северной Осетии.

Об этом сообщило российское пропагандистское агентство "ТАСС" со ссылкой на Telegram-канал МВД по региону. Они рассказывают, что такое решение было принято по контрольно-пропускному пункту "Верхний Ларс", там мужчинам будут сразу выдавать повестки.

"Для снижения рисков противоправного поведения и возникновения конфликтных ситуаций было принято решение разрешить гражданам пеший переход через границу, а также намечен ряд дальнейших мер по правопорядку и безопасности дорожного движения. Кроме того, на КПП в ближайшее время будет развернут мобилизационный пункт военкомата", — говорится в сообщении.

Как отмечается, выездное совещание, принявшее это решение, проведено на контрольно-пропускном пункте "Верхний Ларс" с участием министра внутренних дел Северной Осетии, начальника Госавтоинспекции, совместно с руководителями Пограничного управления ФСБ рф по РСО-Алании и Северо-Осетинской таможне.

В сети уже публикуют видео того, как военная техника едет на границу для развертывания мобилизационного пункта. А тем временем очереди на выезд становятся все длиннее.

Военная техника на КПП "Верхний Ларс"

Снимок очереди на российско-грузинской границе со спутника

Как сообщал "Телеграф" ранее, Грузия намерена ограничить въезд военнообязанных россиян в страну — официально такое решение до сих пор не принято.