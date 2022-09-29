Генштаб дізнався, скільки росіян вже вдалося мобілізувати

У Генштабі не виключають, що кількість мобілізованих у країні-агресорі буде значно більшою, ніж 300 тисяч

З моменту, як російська влада оголосила в країні мобілізацію минув лише тиждень, але за цей час до лав армії окупантів мобілізували вже 100 тисяч осіб. При цьому більшість з них не пройшли ні підготовки, ні злагодження.

Про це у четвер, 29 вересня, повідомив начальник головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов.

За його словами, такі темпи призову вказують на те, що влада країни-агресора мобілізує не 300 тисяч військовозобов'язаний, а значно більше, попри всі свої обіцянки.

"У росії після оголошення часткової мобілізації активно триває призов військовозобов’язаних. На теперішній час уже призвано понад 100 тисяч з оголошених 300 тисяч осіб. Ми розуміємо, що оголошена цифра в 300 тисяч – не кінцева. Найбільш імовірно, що чисельність відмобілізованих буде значно більша", — заявив Громов.

При цьому начальник оперативного управління Генштабу ЗСУ зазначив, що мобілізація у рф стартувала не 21 вересня, коли її оголосив путін, а значно раніше. Про це кажуть і полонені російські військові, зазначивши, що на фронт їх відправляли менш як за тиждень після призову.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що перші підрозділи російської армії, які сформували з новобранців, вже перекинули в Україну. Багато з військових вирішив добровільно здатися у полон. При цьому політолог та доброволець ЗСУ Кирило Сазонов зазначив, що росія не турбується про підготовку та забезпечення нових бійців, сподіваючись виграти за рахунок збільшення загальної кількості армії.