Мобілізація в рф, танки для України і те, про що не варто говорити: головне з інтерв'ю Резнікова

Очільник українського оборонного відомства прокоментував низку важливих питань, пов'язаних із ситуацією, котра склалася через війну з росією

Міністр оборони Олексій Резніков дав велике інтерв'ю для українського видання "Інтерфакс-Україна", в якому розповів про ймовірну анексію росією Херсонської, Запорізької, Луганської, а також Донецької областей. Дав чітку відповідь про можливість проведення в Україні додаткової мобілізації. Прокоментував ядерні погрози кремлівського лідера володимира путіна, а також пояснив, як зараз йдуть справи із поставками важливої зброї для українських захисників.

"Телеграф" вирішив зібрати найцікавіші тези Резнікова.

Мобілізація в росії:

Це був абсолютно очікуваний захід і не був для нас новиною. Тому що ми достеменно знаємо реальні втрати російських військ… Чогось несподіваного не сталося.

Анексія українських територій:

Не здивуюся, якщо 30 вересня вони їх приєднають до росії, а 1 жовтня оголосять "За царя, за Батьківщину, за Вітчизну!", воєнний стан чи стан війни, чим знімуть питання своєї "мобілізації" – вона перестане бути частковою, а якийсь федеральний орган визначатиме, скільки потрібно "домобілізувати", тому що "страшні укри нападають на росію". Для нас це нічого не змінює. Взагалі.

Ймовірність додаткової мобілізації в Україні: Рішення ухвалюватиме наш Генштаб.

Про загрозу з боку Білорусі:

Ми спостерігаємо за маневрами у Білорусі і готові там до всього. Але я залишався б оптимістом, бо мені здається, що білоруси сильно не мотивовані воювати з Україною.

Український оптимізм:

Для нас це (відправка до України додаткових сил і техніки рф – ред.) не буде легкою прогулянкою. Це найважча стадія війни, яка не закінчена. Рано з'явилися в Україні люди, які вступили до анонімної партії тих, хто закінчив війну. Війну не закінчено. Війна, кривава, важка і дуже ризикована, для нас триває.

Ядерна загроза:

Ризики завжди є. Маючи такого сусіда з ядерним потенціалом, завжди є можливість, що він психоне. Наскільки це у відсотках? Я не берусь сказати. Чи залишилися у них носії? Так, лишилися. Його можна донести і "Іскандерами", і "Калібрами", і літаками. Якої вони якості та стану – у мене запитання… Можна натиснути кнопку, але це може бахнути прямо там.

Військова допомога Заходу:

Багато партнерів із "Рамштайну" кажуть, що "ми даємо ось це і це, але не треба про це робити допис". Я, виконуючи їхні побажання, не розповідаю. Ми після перемоги всіх похвалимо.

Нова зброя для ЗСУ:

Про нову зброю для України: Щодо бойової авіації і танків питання не вирішено. Є багато чинників, зокрема довге навчання. Але головне, найімовірніше, – те, що це найдорожче, що може бути, і потребує ремонту, догляду, обслуговування. Дати сьогодні танки і не взяти на себе зобов'язання щодо їх обслуговування не можна… Мені здається, що політичне рішення, яким буде бойовий танк в Україні, – це питання часу. Але це станеться.

Проблеми іранських безпілотників:

Ми вже її вирішуємо. Так, це неприємно, але навіть унікальні системи ППО на 100 відсотків не гарантують закриття неба. Я радий тому, як працюють наші Повітряні сили, збиваючи таку кількість цих "шахедів". Наші навчилися їх глушити.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як міністр оборони України Олексій Резніков прокоментував мобілізацію в України, наголосивши, що кожен чоловік повинен бути готовий до того, що в будь-який момент він буде відправлений на фронт.

Також нагадаємо, як очільник оборонного відомства детальніше розповів, чому наступ Збройних українських сил на Херсонському напрямку йде повільніше, аніж у Харківській області.