Додаткова мобілізація в Україні можлива? У Зеленського дали чітку відповідь

Україна невпинно слідкує за тим, як відбувається процес мобілізації в рф

В Україні наразі немає потреби у проведенні додаткових мобілізаційних заходів, проте, якщо така виникне, ряди військових формувань будуть знову поповнювати.

Відповідну інформацію виданню "УП" розповів радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, відзначивши, що питання проведення додаткової мобілізації в Україні залежатиме від ситуації на фронті та від того, як пройдуть мобілізаційні заходи у росії.

"Безумовно, математику війни ми набагато краще розуміємо, аніж наші опоненти. Тому практично з перших днів активно формували свої резерви, структурували через ТРО свої кадрові можливості, активно домовлялись про тренінгові центри в тому числі з нашими партнерами. Але війна — це, зрозуміло, постійний процес уточнень, оперативно-тактичних змін, додаткових логістичних дій", — пояснив він.

Радник керівника ОП також додав, що на відміну від росії, котра відправлятиме на фронт непідготовлену масу виключно заради кількості, Україна ж робить ставку на досвідчених спеців, які мають якісну підготовку. За його словами, на сьогоднішній день вкрай важливо мати саме спеців, а не "гарматне м'ясо", тож українці займаються спільно з партнерами саме цим.

"Якість, а не кількість…", — наголосив Подоляк.

Також він додав, що в Україні на систематичній основі відслідковують те, як проходить мобілізація в росії, кого, яким чином там збирають, а також яку кількість відправлятимуть, аби воювати проти українців. І саме від цього залежатимуть корективи, при умові, що вони взагалі будуть потрібні.

"Ще раз повторю: важливо не просто механічно говорити про мобілізацію, про її додаткове проведення. Набагато краще, розуміючи принципи війни, робити ставку на підготовку саме якісних спеців, що суттєво важливіше в сучасній війні", — підсумував представник ОП.

Раніше "Телеграф" повідомляв, яке вручення повісток можна вважати незаконним — чітке пояснення спеціаліста.

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