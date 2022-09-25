Арестович анонсував призов студентів до лав ЗСУ: хто з них уже підлягає мобілізації

Деяких здобувачів освіти можуть мобілізувати вже зараз, якщо є умови для цього

Чоловіки-студенти призовного віку, які навчалися за кордоном, з 14 вересня втратили можливість виїжджати з України через безліч випадків фальсифікації документів, хоча до цього на навчання їх випускали. В Офісі президента при цьому заявили, що з огляду на ситуацію на фронтах і мобілізацію в країні-агресорі не виключено, що призвати в армію можуть і студентів.

Про це заявив радник Офісу президента України Олексій Арестович, зазначивши, що на цьому етапі деякі категорії студентів все ж мають відстрочку від мобілізації, а призвуть їх у випадку критичної ситуації на фронті.

"Перспектива дуже зрозуміла: якщо в росії мобілізують мільйон, про який виїзд за кордон ви говорите? Нам можуть знадобитися всі. Це питання виживання нації. Ви взагалі хочете, щоб Україна вціліла? Чи хочете вирішити свою особисту проблему навчання в Сорбонні чи в Оксфорді? Це вже все – "вставай, війна народна йде". Куди подітися?", — зазначив він.

Кого зі студентів можуть мобілізувати вже зараз

За законом, студенти, які закінчили бакалаврат і тільки вступають на магістратуру, тимчасово не є студентами, тому право на відстрочку від мобілізації на певний час вони втрачають, оскільки не є здобувачами освіти. Відповідно, їх можуть призвати до армії у перехідний період.

Чоловіки призовного віку, які навчаються на заочній формі навчання, також не отримують відстрочки і можуть бути призвані під час воєнного стану, адже вона надається лише за умови навчання на денній або дуальній формі навчання.

Хто зі студентів має право на відстрочку

Згідно зі статтею 23 Закону України "Про мобілізацію та мобілізаційну підготовку", не підлягають призову на військову службу під час мобілізації такі категорії:

студенти вишів та коледжів, асистенти-стажисти, аспіранти та докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти;

наукові й науково-педагогічні працівники вишів, наукових установ та організацій, які мають вчене звання та/або науковий ступінь, і педагогічні працівники коледжів та шкіл, за умови, якщо що це їх основне місце роботи і вони працюють не менш як на 0,75 ставки.

Раніше "Телеграф" повідомляв, чи мають право на виїзд за кордон чоловіки, які були зняті з військового обліку.