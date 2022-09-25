Арестович анонсировал призыв студентов в ряды ВСУ: кто из них уже подлежит мобилизации

Некоторых соискателей образования могут мобилизовать уже сейчас, если есть условия для этого

Мужчины-студенты призывного возраста, которые учились за границей, с 14 сентября потеряли возможность выезжать из Украины из-за множества случаев фальсификации документов, хотя до этого на обучение их выпускали. В Офисе президента при этом заявили, что, учитывая ситуацию на фронтах и мобилизацию в стране-агрессоре, не исключено, что призвать в армию могут и студентов.

Об этом заявил советник Офиса президента Украины Алексей Арестович, отметив, что на этом этапе некоторые категории студентов все же имеют отсрочку от мобилизации. А призовут их в случае критической ситуации на фронте.

"Перспектива очень ясна: если в России мобилизуют миллион, о каком выезде за границу вы говорите? Нам могут понадобиться все. Это вопрос выживания нации. Вы вообще хотите, чтобы Украина уцелела? Хотите решить свою личную проблему обучения в Сорбонне или в Оксфорде? Это уже все – "вставай, война народная идет". Куда деваться?", — отметил он.

Кого из студентов могут мобилизовать уже сейчас

По закону, студенты, окончившие бакалавриат и только поступающие на магистратуру, временно не являются студентами, поэтому право на отсрочку от мобилизации на время они теряют, поскольку не являются соискателями образования. Соответственно, они могут быть призваны в армию в переходный период.

Мужчины призывного возраста, которые учатся на заочной форме обучения, также не получают отсрочки и могут быть призваны во время военного положения, ведь она предоставляется только при условии обучения на дневной или дуальной форме обучения.

Кто из студентов имеет право на отсрочку

Согласно статье 23 Закона Украины "О мобилизации и мобилизационной подготовке", не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации следующие категории:

студенты вузов и колледжей, ассистенты-стажисты, аспиранты и докторанты, обучающиеся по дневной или дуальной форме получения образования;

научные и научно-педагогические работники вузов, научных учреждений и организаций, имеющих ученое звание и/или научную степень, и педагогические работники колледжей и школ при условии, если это их основное место работы и они работают не менее чем на 0,75 ставки.

Ранее "Телеграф" сообщал, имеют ли право на выезд за границу мужчины, снятые с военного учета.