"Вопрос физического выживания нации": у Зеленского заявили о возможности призыва в армию студентов

При необходимости выезд за границу будет запрещен всем категориям украинцев

Несмотря на объявленную в рф "частичную мобилизацию", в Украине пока что призывают в армию не все категории населения – к примеру, отсрочку от прохождения службы предоставляют студентам.

Об этом сказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире YouTube-канала "Фегин Live".

Его заявление последовало в ответ на реплику Марка Фейгина о том, что ему часто приходят вопросы от студентов или их родителей, которые переживают, какая перспектива у их детей завершить обучение в зарубежных вузах без риска быть призванным в армию.

Ответ Алексея Арестовича был жестким, но "честным".

"Перспектива очень понятная: если в рф мобилизуют миллион, о каком выезде за рубеж вы говорите? Нам могут понадобиться все", — сказал советник Андрея Ермака.

Защиту страны Арестович считает "вопросом выживания нации".

"Вы вообще хотите, чтоб Украина уцелела? Или хотите решить свою личную проблему обучения в Сорбонне либо в Оксфорде? Это уже все – "вставай, война народная идет". Куда деваться?", — добавил Алексей Арестович.

Фрагмент передачи "Фегин Live"

Напомним, 21 сентября президент рф владимир путин в своем обращении к россиянам заявил о начале "долевой мобилизации" в стране. В свою очередь министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, что Москва планирует призвать 300 тысяч резервистов. В то же время российские СМИ выяснили, что в соответствии с пунктом №7 указа в россии могут призвать миллион человек.