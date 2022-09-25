"Питання фізичного виживання нації": у Зеленського заявили про можливість призову до армії студентів

За необхідності виїзд за кордон буде заборонено всім категоріям українців

Незважаючи на оголошену в росії "часткову мобілізацію", в Україні поки що призивають до армії не всі категорії населення — наприклад, відстрочку від проходження служби надають студентам.

Про це нагадав радник глави Офісу президента Олексій Арестович в ефірі YouTube-каналу "Фегін Live".

Його заява була відповіддю на репліку Марка Фейгіна про те, що йому часто приходять питання від студентів або їхніх батьків, які переживають, чи є перспектива у їхніх дітей завершити навчання у закордонних вишах без ризику бути призваним до армії.

Відповідь Олексія Арестовича була жорсткою, але "чесною".

"Перспектива дуже зрозуміла: якщо в росії мобілізують мільйон, про який виїзд за кордон ви говорите? Нам можуть знадобитися всі", — сказав радник Андрія Єрмака.

Захист країни Арестович вважає "питанням виживання нації".

"Ви взагалі хочете, щоб Україна вціліла? Чи хочете вирішити свою особисту проблему навчання в Сорбонні чи в Оксфорді? Це вже все – "вставай, війна народна йде". Куди подітися?", — додав Олексій Арестович.

Фрагмент передачі "Фегін Live"

Нагадаємо, 21 вересня президент Росії владимир путін у своєму зверненні до росіян заявив про початок "часткової мобілізації" в країні. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу розповів, що Москва планує закликати 300 тисяч резервістів. Водночас, російські ЗМІ з’ясували, що відповідно до пункту №7 указу в Росії можуть призвати мільйон людей.