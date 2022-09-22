Студентам иностранных вузов запретили выезд из Украины: названа причина

Массовые фальсификации документов привели к радикальному решению

Хотя после 24 февраля студентам-мужчинам иностранных вузов было разрешено выезжать за границу на обучение, отныне эта возможность отменена.

Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко. Он отмечает, что этот запрет действует со среды, 14 сентября.

"Раньше, по решению высшего военного руководства, студентам, которые учились за границей до 24 февраля, разрешали выезжать за пределы Украины для продолжения обучения. Пограничники эту норму выполняли, обеспечивая пропуск. Однако последние месяцы начались массовые подделки документов, якобы подтверждающих обучение мужчин за границей", — объясняет Демченко.

В ГПСУ сообщают, что только за июль-август на границе обнаружили около 600 мужчин, которые хотели уехать из страны по поддельным документам об обучении в высших учебных заведениях. Теперь выезд за границу этой категории запрещен.

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