Студентам іноземних вишів заборонили виїзд з України: названо причину

Масові фальсифікації документів призвели до радикального рішення

Хоча після 24 лютого студентам-чоловікам іноземних вищих навчальних закладів було дозволено виїжджати за кордон на навчання, відтепер ця можливість скасована.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко. Він зазначає, що ця заборона діє з середи, 14 вересня.

"Раніше, за рішенням вищого військового керівництва, студентам, які навчались за кордоном до 24 лютого, дозволяли виїжджати за межі України для продовження навчання. Прикордонники цю норму виконували, забезпечуючи пропуск. Проте останні місяці почались масові підробки документів, які нібито підтверджують навчання чоловіків за кордоном", — пояснює Демченко.

У ДПСУ повідомляють, що лише за липень-серпень на кордоні виявили близько 600 чоловіків, які хотіли виїхати з країни за підробленими документами про навчання у закладах вищої освіти за кордоном. Тож тепер виїзд за кордон цій категорії заборонений.

Новина оновлюється…