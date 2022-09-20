Виїзд за кордон чоловіків, які самостійно виховують дитину: дозвіл є, але не для всіх

Якщо чоловік самостійно виховує дитину, але вдруге одружився, з України його не випустять

Під час дії воєнного стану в Україні більшості чоловікам призовного віку заборонено покидати межі країни. Але для певних категорії є виключення. Зокрема мають можливість перетинати кордон чоловіки, які самостійно виховують дітей.

Виїжджати можна при наявності певних документів і якщо дитина ще не досягла повноліття. Як пояснила юристка Ольга Драчевська на Facebook-сторінці "Юридична Компанія Incolanse", не всі чоловіки, на вихованні котрих перебувають діти, мають законний дозвіл на виїзд з України.

Так, Закон України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" визначає, що чоловіки, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років, не підлягають призову на військову службу під час мобілізації.

Чоловіки з цієї категорії, які планують виїзд із України, мають показати прикордонникам свідоцтво про народження дитини (дітей) і один із документів із цього переліку:

Свідоцтво про смерть матері дитини;

Рішення суду про позбавлення матері батьківських прав;

Рішення суду про відібрання дитини у матері без позбавлення її батьківських прав;

Рішення суду про визнання матері безвісти відсутньою;

Рішення суду про оголошення матері померлою.

Разом із тим, адвокатка закцентувала увагу на одному важливому нюансі. Йдеться про чоловіків, які наразі перебувають у шлюбі.

"Якщо чоловік вдруге одружився, то у такому випадку він вже не вважається особою, яка самостійно виховує дитину віком до 18 років", — наголосила юристка.

Нагадаємо, правила виїзду дітей за кордон зараз дуже спрощені, тому довго збирати документи не доведеться. Не потрібен навіть дозвіл від іншого з батьків, якщо з неповнолітнім їде тільки один.

Як повідомляв "Телеграф", навіть попри мобілізацію чоловіки можуть вивезти власну дитину за кордон. Правило діє у випадку, якщо дитині потрібне лікування за кордоном.