Выезд за границу мужчин, которые самостоятельно воспитывают ребенка: разрешение есть, но не для всех

Если мужчина самостоятельно воспитывает ребенка, но второй раз женился, из Украины его не выпустят

Во время действия военного положения в Украине большинству мужчин призывного возраста запрещено покидать пределы страны. Но для определенных категорий есть исключение. В частности, есть возможность пересекать границу у мужчин, которые самостоятельно воспитывают детей.

Выезжать можно при наличии определенных документов и если ребенок еще не достиг совершеннолетия. Как пояснила юрист Ольга Драчевская на Facebook-странице "Юридическая Компания Incolanse", не все мужчины, на воспитании которых находятся дети, имеют законное разрешение на выезд из Украины.

Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" определяет, что мужчины, которые самостоятельно воспитывают ребенка (детей) в возрасте до 18 лет, не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации.

Мужчины этой категории, которые планируют выезд из Украины, должны показать пограничникам свидетельство о рождении ребенка (детей) и один из документов из этого перечня:

Свидетельство о смерти матери ребенка;

Решение суда о лишении матери родительских прав;

Решение суда об отнятии ребенка у матери без лишения ее родительских прав;

Решение суда о признании матери без вести отсутствующей;

Решение суда об объявлении матери умершей.

Вместе с тем, адвокат акцентировала внимание на одном важном нюансе. Речь идет о мужчинах, которые в настоящее время состоят в браке.

"Если мужчина второй раз женился, то в таком случае он уже не считается лицом, самостоятельно воспитывающим ребенка в возрасте до 18 лет", — подчеркнула юрист.

Напомним, правила выезда детей за границу сейчас очень упрощены, поэтому долго собирать документы не придется. Не нужно даже разрешение от другого родителя, если с несовершеннолетним едет только один.

Как сообщал "Телеграф", даже несмотря на мобилизацию мужчины могут вывезти собственного ребенка за границу. Правило действует в случае, если ребенку требуется лечение за границей.