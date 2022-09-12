В Украине изменили условия выезда за границу для еще двух категорий граждан – кого это касается

Кабмин изменил правила выезда за границу

Правительство в очередной раз решило пойти на уступки украинцам и частично изменить правила выезда из страны во время действия военного положения, которое было введено президентом Владимиром Зеленским из-за военной агрессии соседней россии. Однако условия пересечения за границу изменились только для некоторых категорий граждан.

Как сообщили в пресс-службе Кабинета министров, в рамках введенных правительством изменений по пересечению государственной украинской границы, сняты ограничения по общему количеству выездов за пределы страны для граждан с инвалидностью и сопровождающих их украинцев.

"Унормирован вопрос подтверждения факта ухода лицами, осуществляющими уход за лицом, нуждающимся в нем", — отмечается в сообщении.

Кроме этого, в Украине были продлены сроки обращения сопроводительных граждан в зарубежное дипломатическое учреждение в том государстве, где находится конкретное лицо, чтобы украинец, имеющий инвалидность, или ребенок с инвалидностью, были поставлены на консульский учет в течение семи рабочих дней.

Ранее "Телеграф" сообщал, как министр обороны Алексей Резников прокомментировал запрет на выезд мужчин во время действия военного положения в стране, объяснив, почему это столь важно.

Также напомним, что делать украинцам, выехавшим за пределы Украины, скрываясь от боевых действий, оставшись без документов, удостоверяющих личность.