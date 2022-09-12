В Україні змінили умови виїзду за кордон для ще двох категорій громадян - кого це стосується

Кабмін змінив правила виїзду за кордон

Уряд вкотре вирішив піти на поступки українцям та частково змінити правила виїзду з країни під час дії воєнного стану, який було впроваджено президентом Володимиром Зеленським через військову агресію сусідньої росії. Проте умови перетину за кордон змінилися лише для деяких категорій громадян.

Як повідомили у пресслужбі Кабінету міністрів, у рамках впроваджених урядом змін щодо перетину державного українського кордону, знято обмеження по загальній кількості виїздів за межі країни для громадян із інвалідністю та тих українців, які їх супроводжують.

"Унормовано питання підтвердження факту догляду особами, які здійснюють догляд за особою, яка має потребу в ньому", – зазначається у повідомленні.

Окрім цього, в Україні було подовжено терміни звернення супровідних громадян до закордонної дипломатичної установи у тій державі, де перебуває конкретна особа, аби українець, який має інвалідність, або дитина з інвалідністю, були поставлені на консульський облік упродовж семи робочих днів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як міністр оборони Олексій Резніков прокоментував заборону на виїзд чоловіків під час дії воєнного стану в країні, пояснивши, чому це настільки важливо.

Також нагадаємо, що робити українцям, які виїхали за межі України, ховаючись від бойових дій, залишившись без документів, які посвідчують особу.