Як повернутися з-за кордону без документів: омбудсмен дав пораду українцям

Крім того, громадяни України можуть отримати документи у дипвідомствах країн ЄС

З моменту повномасштабного російського вторгнення в Україну за кордон від обстрілів втекли десятки тисяч громадян. У перші дні війни люди виїжджали у країни Європейського Союзу без документів, а коли планували повернення у деяких виникли проблеми з виїздом.

Що робити українцям, які опинилися за кордоном без документів, в ексклюзивному коментарі "Телеграфу" розповів уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Як повернутися в Україну з-за кордону без документів

За словами українського омбудсмена, громадяни України можуть отримати документи для в'їзду в Україну у Польщі, чи інших країнах ЄС. Для цього треба звернутися у дипвідомства.

"Ті громадяни України, які зараз перебувають на території Європейського Союзу та не мають документів, вони повинні звернутися до наших посольств та консульств щодо проходження процедури ідентифікації та отримання посвідки на повернення", — зазначив Лубінець.

Якщо ж громадяни України перебувають у Польщі й мають при собі свідоцтво про народження українського зразка, то вони можуть заїхати в Україну по цьому документу, а вже тут звернутися до Державної міграційної служби, щоб отримати паспорт — внутрішній і закордонний, якщо вони були втрачені.

"Так само відкрите у Варшаві представництво Державного підприємства "Комбінат", яке друкує українські паспорти. Так само там є відділення Державної міграційної служби. Всі контакти ви можете знайти на офіційному сайті. В будь-якому випадку ви можете звертатися і на телефон гарячої лінії омбудсмена України", — резюмував уповноважений з прав людини.

Раніше "Телеграф" повідомляв, хто зі студентів може виїхати з України під час війни та які документи їм для цього знадобляться.