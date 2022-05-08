Не випускають з внутрішнім паспортом: українці у країні-сусідці зіткнулися з проблемами

Прикордонна служба Молдови обіцяє повпливати на ситуацію

В біженців з України, які виїхали за кордон з внутрішніми паспортами, виникли проблеми з поверненням на батьківщину. Громадянам не дозволяють покидати територію Молдови, адже вони не мають закордонних паспортів.

Про це у неділю, 8 травня, повідомило видання "Страна".

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Українців з внутрішніми паспортами не випускають з Молдови

Як зазначив молдавський активіст Віталій Спринчане, українцям, які втекли від війни до Молдови й захотіли повернутися в Україну, не дозволяють цього зробити без біометричного паспорта.

"Про це стало відомо з п'ятниці-суботи. Ніде немає письмового наказу/розпорядження (на гарячій лінії прикордонної поліції мені сказали, що розпорядження знаходиться на стадії розгляду і з'явиться після свят). Офіційно до появи цього розпорядження громадяни України повинні були мати можливість повернутися до своєї країни на підставі документів, за якими вони в'їхали", — повідомив він.

При цьому, речниця прикордонної служби Молдови Раїса Новицькі зазначила, що це питання візьмуть до уваги й українцям таки допоможуть виїхати. За її словами, відповідне розпорядження перебуває на узгодженні з іншими установами.

Що кажуть юристи

Місцеві юристи кажуть, що прикордонники в Молдові діють відповідно до норм.

За словами адвоката Чеслава Панько, на українців при в'їзді не поширювалися особливі правила в'їзду.

"Тобто біженці перебувають під тимчасовим захистом, а їхній наступний в'їзд та виїзд підпадає під загальні правила та під закон "Про іноземців". Таким чином, прикордонна поліція діє правильно. Крім того, згідно з комісією з НС, вони зобов'язані подати заяву на тимчасове проживання на території країни. І це ще раз підтверджує їх статус іноземних громадян. Ми направили виклад своєї позиції та рекомендації щодо цього", — пояснив адвокат.

Що робити українцям у такій ситуації?

Громадянам України, які не можуть виїхати з Молдови, радять звернутися до посольства й обміняти документи, однак і це виявилося зробити не так вже й просто.

Оскільки з початку війни у Молдову в'їхало понад 400 тисяч українських біженців — з них лишилось близько 90 тисяч — й заручниками ситуації опинилося багато людей, то потрапити у посольство у терміновому порядку виявилося просто неможливо.

Жінка з Чернівців Аліна Скакун розповіла, що запис доступний лише онлайн і найближча вільна дата на липень.

Дійшло до того, що українці в Молдові погрожують штурмувати посольство України в Кишиневі та консульство в Бєльцях, адже їм потрібно терміново повернутися в Україну.

"Жива черга до посольства на два тижні вперед. Таке враження, що нас взяли в заручники й просто знайшли спосіб не пускати нас додому. Штурмуватимемо посольство", — поскаржився один з чоловіків, який опинився у такій ситуації.

Раніше "Телеграф" повідомляв, які документи потрібні батькам для перетину кордону з дітьми з травня.