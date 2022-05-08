Не выпускают по внутреннему паспорту: украинцы в стране-соседке столкнулись с проблемами

Пограничная служба Молдовы обещает повлиять на ситуацию

У беженцев из Украины, выехавших за границу с внутренними паспортами, возникли проблемы с возвращением на родину. Гражданам не разрешают покидать территорию Молдовы, ведь у них нет загранпаспортов.

Об этом в воскресенье, 8 мая, сообщило издание "Страна".

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Украинцев с внутренними паспортами не выпускают из Молдовы

Как отметил молдавский активист Виталий Спринчане, украинцам, бежавшим от войны в Молдову и захотевшим вернуться в Украину, не разрешают этого сделать без биометрического паспорта.

"Об этом стало известно с пятницы-субботы. Нигде нет письменного приказа/распоряжения (на горячей линии пограничной полиции мне сказали, что распоряжение находится на стадии рассмотрения и появится после праздников). Официально до появления этого распоряжения граждане Украины должны были иметь возможность вернуться в свою страну на основании документов, по которым они въехали", — сообщил он.

При этом спикер пограничной службы Молдовы Раиса Новицки отметила, что этот вопрос примут во внимание и украинцам помогут уехать. По ее словам, соответствующее распоряжение находится в согласовании с другими учреждениями.

Что говорят юристы

Местные юристы говорят, что пограничники в Молдове действуют в соответствии с нормами.

По словам адвоката Чеслава Панько, на украинцев при въезде не распространялись особые правила въезда.

"То есть беженцы находятся под временной защитой, а их последующий въезд и выезд подпадает под общие правила и под закон "Об иностранцах". Таким образом, пограничная полиция действует правильно. Кроме того, согласно комиссии по ЧС, они обязаны подать заявление на временное проживание на территории страны. И это еще раз подтверждает их статус иностранных граждан. Мы направили изложение своей позиции и рекомендации по этому поводу", — пояснил адвокат.

Что делать украинцам в такой ситуации?

Гражданам Украины, которые не могут уехать из Молдовы, советуют обратиться в посольство и обменять документы, однако и это оказалось сделать не так-то просто.

Поскольку с начала войны в Молдову въехало более 400 тысяч украинских беженцев — из них осталось около 90 тысяч — и заложниками ситуации оказалось много людей, попасть в посольство в срочном порядке оказалось просто невозможно.

Женщина из Черновцов Алина Скакун рассказала, что запись доступна только онлайн и ближайшая свободная дата на июль.

Дошло до того, что украинцы в Молдове угрожают штурмовать посольство Украины в Кишиневе и консульство в Бельцах, потомуч то им нужно срочно вернуться в Украину.

"Живая очередь в посольство на две недели вперед. Такое впечатление, что нас взяли в заложники и просто нашли способ не пускать нас домой. Будем штурмовать посольство", — пожаловался один из мужчин, оказавшийся в такой ситуации.

Ранее "Телеграф" сообщал, какие документы нужны родителям для пересечения границы с детьми с мая.