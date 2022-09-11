Как вернуться из-за границы без документов: омбудсмен дал совет украинцам

Кроме того, граждане Украины могут получить документы в дипведомствах стран ЕС.

С момента полномасштабного российского вторжения в Украину за границу от обстрелов выехали десятки тысяч граждан. В первые дни войны люди выезжали в страны Европейского Союза без документов, а когда планировали возвращение у некоторых возникли проблемы с выездом.

Что делать украинцам, оказавшимся за границей без документов, в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" рассказал уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Как вернуться в Украину из-за границы без документов

По словам украинского омбудсмена, граждане Украины могут получить документы для въезда в Украину в Польше или других странах ЕС. Для этого нужно обратиться в дипломатические ведомства.

"Те граждане Украины, которые сейчас находятся на территории Европейского Союза и не имеют документов, они должны обратиться в наши посольства и консульства относительно прохождения процедуры идентификации и получения вида на возвращение", — отметил Лубинец.

Если же граждане Украины находятся в Польше и имеют при себе свидетельство о рождении украинского образца, то они могут заехать в Украину по этому документу, а уже обратиться в Государственную миграционную службу, чтобы получить паспорт — внутренний и зарубежный, если они были потеряны.

"Также открыто в Варшаве представительство Государственного предприятия "Комбинат", которое печатает украинские паспорта. Также там есть отделение Государственной миграционной службы. Все контакты вы можете найти на официальном сайте. В любом случае вы можете обращаться и на телефон горячей линии омбудсмена Украины", — резюмировал уполномоченный по правам человека.

Ранее "Телеграф" сообщал, кто из студентов может уехать из Украины во время войны и какие документы им для этого понадобятся.