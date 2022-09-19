Выезд за границу с ребенком: нужно ли разрешение от родителя и какие еще есть нюансы

Правила выезда детей за границу сейчас очень упрощены, поэтому долго собирать документы не придется

Для граждан Украины с начала полномасштабного российского вторжения упростили правила для выезда из страны, в том числе в части, касающейся пересечения границы с детьми. Родителям ребенка для этого понадобятся документы, подтверждающие их родственные связи.

Как передает LIGA.NET, в Государственной пограничной службе Украины отметили, что для выезда за границу с ребенком не имеет значения, состоят ли родители в браке или разведены. Кроме того, не требуется даже разрешение от другого родителя, если с несовершеннолетним едет только один.

Какие документы понадобятся для выезда ребенка за границу

Согласно статье 3 Закона Украины "О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины" несовершеннолетнему для выезда из Украины понадобятся следующие документы:

загранпаспорт ребенка;

или внутренний паспорт гражданина Украины;

или свидетельство о рождении.

Добавим, что на сентябрь 2022 года в Украине все еще действует правило, по которому остается возможным выезд ребенка из страны без загранпаспорта, то есть только по свидетельству о рождении.

В ГПСУ отмечают, что с вышеуказанным перечнем документов ребенок сможет пересечь границу Украины, однако в стране, в которую вы направляетесь, могут быть другие законы, и есть вероятность, что документов может оказаться недостаточно. Поэтому пограничники советуют заранее узнавать условия как выезда из Украины, так и въезда в избранную страну (для этого есть сайт МИД и консульские учреждения).

Ранее "Телеграф" сообщал, что даже вопреки мобилизации мужчины могут вывезти собственного ребенка за границу. Правило действует в случае, если ребенку требуется лечение за границей.