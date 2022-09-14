Выезд за границу под залог: выпускают ли мужчин согласно программе "еКомандировки"

Новая услуга так и не была введена из-за соответствующего решения Кабмина

В Украине планировалось введение новой услуги под названием "еКомандировка", которая предоставляла бы мужчинам возможность выезжать за пределы страны на момент действия военного положения, однако при условии внесения залога в 200 тысяч гривен. "Телеграф" решил разобраться, действительно ли военнообязанные мужчины получили возможность пересекать государственную границу для выезда из страны с 1 сентября.

Как пишет издание "УП", внедрение услуги "еКомандировка", которая предоставляла бы гражданам Украины мужского пола выезжать за границу при условии внесения за них работодателем залога в 200 тысяч гривен, было отложено на неопределенный срок. Пока точной информации о том, будет ли правительство ее дорабатывать, к сожалению, нет.

Выезд за границу во время войны в стране сейчас разрешен лишь некоторым категориям граждан, предусмотренным в постановлении Кабинета министров. Соответствующее право могут получить мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, а именно:

лица с инвалидностью;

граждане, имеющие на иждивении трех и более несовершеннолетних детей (до 18 лет);

украинцы, самостоятельно воспитывающие несовершеннолетнего ребенка (до 18 лет);

граждане, сопровождающие лицо из сил обороны или безопасности, пострадавшего из-за войны и выезжающего для лечения за границу. Для этого необходимо быть отцом, мужем или сыном, в том числе усыновленным и т.д.

Также следует добавить, что с 6 сентября право на пересечение государственной границы получили моряки для работы или прохождения практической подготовки на судах. Однако для подтверждения любого случая, предусматривающего получение разрешения, лицу все равно нужно иметь при себе надлежащие документы.

Ранее Телеграф сообщал, что в Украине мужчины призывного возраста на момент действия военного положения имеют право вывезти за границу ребенка, жену или другого родственника, однако при условии, что имеют для этого ряд необходимых документов.

Также напомним, что в Украине частично изменили условия пересечения границы для лиц с инвалидностью.