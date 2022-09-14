Виїзд за кордон під заставу: чи випускають чоловіків згідно програми "єВідрядження"

Нова послуга так і не була проваджена через рішення Кабміну

В Україні планувалося введення нової послуги під назвою "Євідрядження", котра надавала б чоловікам можливість виїжджати за межі країни на момент дії воєнного стану, проте при умові внесення застави у 200 тисяч гривень. "Телеграф" вирішив розібратися, чи дійсно військовозобов'язані чоловіки отримали змогу перетинати державний кордон для виїзду з країни з 1 вересня.

Як пише видання "УП", впровадження послуги "єВідряження", котра б надавала громадянам України чоловічої статі виїжджати за кордон за умови внесення за них роботодавцем застави у 200 тисяч гривень, було відкладено на невизначений термін. Наразі достеменної інформації про те, чи буде уряд її допрацьовувати, на жаль, немає.

Виїзд за кордон під час війни в країні зараз дозволено лише деяким категоріям громадян, які передбачені у постанові Кабінету міністрів. Відповідне право можуть отримати чоловіки віком від 18 до 60 років, а саме:

особи з інвалідністю;

громадяни, які мають на утриманні трьох і більше неповнолітніх дітей (до 18 років);

українці, котрі самостійно виховують неповнолітню дитину (до 18 років);

громадяни, які супроводжують особу із сил оборони чи безпеки, котра постраждала через війну та виїжджає для лікування за кордон. Для цього необхідно бути її батьком, чоловіком або сином, у тому числі усиновленим тощо.

Також варто додати, що з 6 вересня право на перетин державного кордону отримали моряки для роботи або проходження практичної підготовки на суднах. Проте, для підтвердження будь-якого випадку, який передбачає отримання дозволу, особі все одно потрібно мати при собі належні документи.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні чоловіки призовного віку на момент дії воєнного стану мають право вивезти за кордон дитину, дружину або іншого родича, проте при умові, що мають для цього низку необхідних документів.

Також нагадаємо, що в Україні частково змінили умови перетину кордону для осіб з інвалідністю.